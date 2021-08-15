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Кабул пал: Талибан устанавливает контроль над всем Афганистаном

15 августа 2021, 12:25

Дипломаты ЕС в городе были переведены в секретное безопасное место в Кабуле.

талибан
Талибан захватывает Афганистан / REUTERS

В Афганистане боевики движения Талибан начали вступать в столицу страны Кабул сразу со всех сторон.

Как сообщает телеканал Sky news со ссылкой на МВД Афганистана, отряды талибов вошли на окраины столицы.

Отмечается, что Кабул был единственным крупным городом Афганистана, еще не перешедшим в руки талибов.

В то же время некоторое число дипломатов ЕС в городе были переведены в секретное безопасное место в Кабуле. Одновременно с тем продолжается эвакуация персонала посольства США.

Между тем сами боевики Талибана выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

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"Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", - говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

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Передача власти талибам: что известно

Добавим, что позднее появилось заявление и.о. главы МВД Афганистана в ответ на предложение о капитуляции от талибов: штурма Кабула не будет. Смена власти пройдёт мирно.

Передача власти в Афганистане произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле, уточняет телеканал Al Arabiya.

Ранее в разведке США рассказали, как Россия спонсирует Талибан. Россия предоставила боевикам оружие — в частности, автоматы Калашникова с пластиковыми прикладами (такие приклады на АК не производятся больше нигде в мире), новые пулеметы Калашникова и противотанковые гранатометы.

Также, по данным американской разведки, россияне выделили талибам деньги на борьбу с ИГИЛ. Россия подталкивает Талибан к действиям у северной границы Афганистана, где талибы могут легко получать подкрепления из Таджикистана и действовать в качестве буфера против ИГИЛ.

Талибан новости Афганистана
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