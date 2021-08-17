Евросоюз выдвинул жесткие требования боевикам Талибана

Жозеп Боррель выдвинул требования боевикам Талибана / Reuters

Европейский союз продолжит сотрудничество с властями Афганистана после ее захвата Талибаном лишь при определенных условиях. Радикальное движение обязано соблюдать основные права всех местных жителей, пишет Reuters.

Среди основных требований от Европейского союза к радикальному движению в Афганистане:

соблюдение уважения к правам афганцев, в том числе женщин, молодежи и лиц, принадлежащих к меньшинствам;

соблюдение международных обязательств;

борьба с коррупцией на территории страны;

предотвращение использования территории страны террористическими организациями.

По словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, ЕС продолжит оказывать помощь афганскому народу из-за ухудшения гуманитарной ситуации в стране.

"ЕС также будет поддерживать соседей Афганистана в преодолении негативных последствий, которых следует ожидать от растущего потока беженцев и мигрантов", - добавил Боррель.

Напомним, ранее, 15 августа члены радикального исламистского движения Талибан окончательно захватили столицу Афганистана - Кабул.

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Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил он.

Далее, представитель Талибана Мухаммед Наим публичного заявил о "завершении многолетней войны" в Афганистане.

По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.