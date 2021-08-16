Ситуация в Афганистане: Совбез ООН призвал к созданию нового правительства

Совбез ООН принял решение по Афганистану / wikimedia by IAEA Imagebank

Совет безопасности ООН выступил с заявлением по событиям в Афганистане - в частности, он призвал прекратить боевые действия и создать "новое правительство, единое, инклюзивное и представительное - в том числе при полном, равном и значимом участии женщин", пишет CNN.

Совет безопасности также выразил глубокую озабоченность сообщениями о нарушениях международного гуманитарного права и прав человека и подчеркнул срочную и настоятельную необходимость привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, Совбез призвал к активизации международных усилий по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и призвал все стороны предоставить беспрепятственный доступ агентствам ООН для оказания гуманитарной помощи.

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"Члены Совета безопасности вновь подтвердили важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы территория Афганистана не использовалась для угроз или нападения на любую страну, и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельное лицо не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны", - говорится в заявлении.

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Напомним, ранее, 15 августа члены радикального исламистского движения Талибан окончательно захватили столицу Афганистана - Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил он.

Далее, представитель Талибана Мухаммед Наим публичного заявил о "завершении многолетней войны" в Афганистане.

По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.