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Ситуация критическая: украинский самолет не может вылететь из Кабула - МИД

16 августа 2021, 20:18

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, если открыть двери самолета, то за две секунды будет полный салон людей, это будет "непонятно кто".

Украинский самолет не может вылететь из Кабула

В аэропорту столицы Афганистана Кабула находится второй украинский самолет, но он не может оттуда вылететь, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время своего интервью журналистам 16 августа.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, и который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть - это пока вопрос без ответа", - сказал он.

Кулеба также назвал ситуацию в аэропорту Кабула критической.

"Сейчас ситуация в аэропорту Кабула - критическая, и пока самолет вылететь не может. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета - у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", - добавил глава МИД.

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Вместе с тем, он отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе Афганистана, как это проходило с первым рейсом.

По словам Кулебы, сейчас некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию из Афганистана. Он назвал эту информацию "абсолютной манипуляцией" и призвал украинцев обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

Напомним, ранее, 15 августа члены радикального исламистского движения Талибан окончательно захватили столицу Афганистана - Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил он.

Далее, представитель Талибана Мухаммед Наим публичного заявил о "завершении многолетней войны" в Афганистане.

По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.

МИД Украины эвакуция Дмитрий Кулеба новости Афганистана
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