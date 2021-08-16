Люди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане

После захвата талибами Афганистана в стране начался кровавый хаос/ Reuters

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле во время наступления боевиков радикального исламского движения Талибан превратился в единственное место, откуда люди еще могут покинуть Афганистан. В социальных сетях полно видеозаписей трагических инцидентов, в ходе которых люди либо гибнут в давке, пытаясь пробиться в самолеты, либо цепляются на шасси / привязывают себя к ним и гибнут, падая с высоты, когда лайнеры взлетают.

15 августа, когда талибы заняли Кабул, в аэропорт начали эвакуировать дипломатов США и других западных стран. Аэропорт под свою охрану взяли шесть тысяч американских военных. С появлением вертолетов, на которых из посольства эвакуировали американцев, а также на фоне сообщений об отмене гражданских рейсов в аэропорту возникла паника. Несколько сотен человек, в том числе родители с детьми, выбежали на взлетно-посадочную полосу, пытаясь успеть на последние самолеты из Афганистана.

На одной из записей, снятых вечером в аэропорту, видны десятки людей, которые залезли на борт военного самолета, стоящего на земле.

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Американские военные, контролирующие аэропорт, открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы остановить афганцев, пытавшихся выбежать на взлетно-посадочную полосу, чтобы сесть на один из военных самолетов, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя США.

В соцсетях также распространили видео, где несколько человек цепляются руками за днище самолета, набирающего скорость на взлетно-посадочной полосе. На другой записи показано падение как минимум одного человека. Позже в жилом квартале Кабула нашли тела троих погибших.

В понедельник, 16 августа все коммерческие рейсы из Кабула приостановили. "Пожалуйста, не спешите в аэропорт", — сообщили диспетчеры.

Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что воздушное пространство Кабула передали военным, и призвало авиакомпании, выполняющие транзитные полеты через Афганистан, изменить свои маршруты.

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Напомним, ранее, 15 августа члены радикального исламистского движения Талибан окончательно захватили столицу Афганистана - Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил он.

Далее, представитель Талибана Мухаммед Наим публичного заявил о "завершении многолетней войны" в Афганистане.

По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.