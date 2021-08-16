"Обезумевшие люди хотят улететь и гибнут в давках": тысячи афганцев пытаются покинуть страну

Тысячи афганцев пытаются покинуть страну / Reuters

В аэропорту Кабула (столицы Афганистана) продолжается хаос и паника. Тысячи афганцев пытаются покинуть захваченную фанатиками-исламистами страну, но наблюдается категорическая нехватка лайнеров. Как сообщает агентство AFP, когда толпы обезумевших от страха людей переполнили взлетно-посадочную полосу, американские солдаты устроили множество предупредительных выстрелов в воздух.

"Улицы Кабула были пустынны рано утром в понедельник, на следующий день после того, как повстанцы "Талибана" без боя захватили столицу Афганистана, но аэропорт был забит сотнями мирных жителей, пытавшихся бежать", — заявили очевидцы.

Есть также неподтвержденная информация о том, что американские рейсы, которые перевозят дипломатов из Афганистана, улетают в первую очередь, что вызывает гнев местных жителей и приводит к еще большему хаосу и путанице. И якобы люди гибнут в давках за места в самолете.

В Госдепартаменте США заявили, что американские солдаты обезопасили периметр аэропорта Кабула. Большинство рейсов коммерческих авиакомпаний в настоящее время прекращены, приоритет отдается военным самолетам, которые вывозят персонал посольств и некоторых местных сотрудников.

"Улицы Кабула были пустынны рано утром в понедельник, на следующий день после того, как повстанцы "Талибана" без боя захватили столицу Афганистана, но аэропорт был забит сотнями мирных жителей, пытавшихся бежать", — говорится в сообщении агентства Reuters.

Реклама

Читайте такжеМрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за Афганистана

Напомним, ранее, 15 августа члены радикального исламистского движения Талибан окончательно захватили столицу Афганистана - Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил он.

Далее, представитель Талибана Мухаммед Наим публичного заявил о "завершении многолетней войны" в Афганистане.