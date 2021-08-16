Украина эвакуировала 80 человек из Афганистана – там власть захватили талибы

Тех, кто наделен властью в Афганистане, призвали обеспечить свободный выезд из страны афганцам и международным гражданам / Фото Reuters

Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек, при этом не все из них являются гражданами нашей страны.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter, среди эвакуированных восемь человек – украинцы, остальные – граждане других государств, которые попросили о срочной эвакуации.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой (…) Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!" — отметил украинский лидер.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации", - написал Зеленский и добавил, что главное - это то, что все эти люди уже находятся в безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил в Twitter, что 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время все пассажиры находятся "в безопасности".

"Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", — добавил Кулеба.

После захвата власти талибами более 60 стран мира, включая Украину, США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Корею, Литву, Польшу и другие государства сделали совместное заявление, касательно ситуации с безопасностью в Афганистане, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Страны призывали тех, кто наделен властью в Афганистане, обеспечить свободный выезд из страны афганцам и международным гражданам. Также лидеры стран настаивают на том, чтобы дороги, аэропорты и пограничные переходы в Афганистане оставались открытыми.

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы в международном сообществе готовы им помочь", - говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане

В воскресенье, 15 августа, представитель политического офиса радикального исламистского движения Талибан Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане, сообщает The Guardian.

По его словам, ни одна дипломатическая организация или любая из ее штаб-квартир не подверглась нападениям. Наим также заверил, что движение "обеспечит безопасность граждан и дипломатических миссий". Наим также заявил, что вскоре Талибан объявит детали о типе правления и форме нового режима.

Тем временем президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Откуда было написано сообщение Ашрафа Гани неизвестно. По данным журналистов, вместе с другими высокопоставленными лицами он убежал в Таджикистан.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан. Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

15 августа Талибан захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.