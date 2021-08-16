Афганские спецназовцы сдаются талибам без боя, их расстреливают на месте

Талибан расстреливает пленных / Скриншот CNN

В Афганистане, полностью захваченном движением Талибан, боевики жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.

В частности, талибы расстреляли 22 афганских военных спецназовца, которые сдались им без сопротивления, сообщает CNN.

На опубликованных кадрах видно, что военные идут без оружия с поднятыми руками.

После этого талибы открывают огонь под крики "Аллах акбар!".

Отмечается, что афганские военные прошли спецподготовку по стандартам НАТО и были вооружены, но приняли решения сдаться без боя.

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Группу спецназа талибы расстреляли сразу после того, как афганские военные сложили оружие, добавили американские репортеры.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.