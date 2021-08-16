Афганские спецназовцы сдаются талибам без боя, их расстреливают на месте

Талибы открывают огонь по сдающимся спецназовцам под крики "Аллах акбар!".
В Афганистане, полностью захваченном движением Талибан, боевики жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.
В частности, талибы расстреляли 22 афганских военных спецназовца, которые сдались им без сопротивления, сообщает CNN.
На опубликованных кадрах видно, что военные идут без оружия с поднятыми руками.
После этого талибы открывают огонь под крики "Аллах акбар!".
Отмечается, что афганские военные прошли спецподготовку по стандартам НАТО и были вооружены, но приняли решения сдаться без боя.
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Группу спецназа талибы расстреляли сразу после того, как афганские военные сложили оружие, добавили американские репортеры.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:
Захват Афганистана Талибаном
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.