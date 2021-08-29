В Кабуле прогремел мощный взрыв

В результате взрыва есть жертвы / Скриншот

Очередная трагедия в столице Афганистана Кабуле в воскресенье, 29 августа, прогремел страшный и сильный взрыв.

Как сообщает телеканал Аl Аrabiya, вероятно это была ракета, которая влетела в дом.

Взрыв, как и раньше, произошел вблизи аэропорта.

Есть сведения о том, что по меньшей мере погибли два человека. Также СМИ передает о трех раненных.

На кадрах видео с места трагедии видны густые клубы черного дыма, которые стремительно поднимаются в небо.

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Напомним, ранее 26 августа у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел мощный взрыв. Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. Трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане.

Трагедия в Афганистане

США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.