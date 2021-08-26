УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Генсек НАТО не исключает теракта в аэропорту Кабула

26 августа 2021, 06:52
Прослушать новость
Остановить

В Кабуле идет одна из крупнейших в истории операций по эвакуации. Сложнее всего доставлять людей в аэропорт, так как страна находится под контролем талибов.

1629949490-3381.JPG
Теракт в аэропорту Кабула является реальной опасностью, считает Столтенберг/ Фото Reuters

Угроза теракта в аэропорту Кабула в Афганистане растет с каждым днем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и добавил, что речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

По его словам, угроза атак существенно возрастет если, военные НАТО останутся в Афганистане после 31 августа, передает Financial Times.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших в истории операций по эвакуации. По его словам, сложнее всего доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.

Реклама
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters
  • Эвакуация из Афганистана
    Эвакуация из Афганистана Фото Reuters

После завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, грозят ли миру теракты после победы Талибана в АфганистанеТем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Афганистане уже использованы 70 процентов материалов из "неприкосновенного запаса" – его обычно создают в любой стране на случай чрезвычайных ситуаций. Оставшегося на складе хватит на неделю, и ВОЗ необходимо срочно пополнить запасы медицинских материалов и оборудования. При этом пока что кабульский аэропорт не принимает коммерческие рейсы, поэтому ВОЗ не может доставить 500 тонн медицинских материалов.

Численность персонала Всемирной организации здравоохранения в Афганистане составляет 700 человек, они работают во всех 34 провинциях страны. Представительство ВОЗ не намерено покидать страну и просит международное сообщество о поддержке.

Тем временем в Афганистане растет число инфицированных COVID-19. На фоне массовой миграции людей вирус будет распространяться с еще большей скоростью. Масштабы тестирования на COVID-19 по сравнению с прошлой неделей сократились на 80 процентов. Вакцины получили лишь пять процентов афганцев - это около двух миллионов человек.

Как сообщал Главред, в ООН спрогнозировали ужасное будущее для захваченного талибами Афанистана. С голодом могут столкнуться около 14 миллионов афганцев.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
  • Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.
  • В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.
  • Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев.
  • 21 августа президент США Джо Байден заявил, что если Талибан пойдет в атаку на американские силы во время операции по эвакуации людей из Кабула, США продемонстрируют стремительный и решительный ответ. При этом американцы договорились с талибами, что их пропустят в аэропорт.
  • Бывший президент США Дональд Трампа считает, что действующий глава Белого дома Джо Байден должен извиниться перед американцами из-за вывода войск из Афганистана, после чего боевики "Талибана" захватили власть в стране. Трамп назвал вывод войск из Афганистана "капитуляцией".
  • 25 августа стало известно, что президент США Джо Байден поручил Пентагону разработать запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

Талибан

В переводе "студенты", "учащиеся медресе". Это исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Исламский Эмират Афганистан (1996–2001) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над бо́льшей частью территории Афганистана.

15 августа Талибан занял Кабул и объявил об установлении контроля на всей территории страны.

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Мужчинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Кроме того, был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

viber
НАТО Талибан Афганистан ВОЗ Йенс Столтенберг новости Афганистана
Сейчас вы просматриваете новость «Генсек НАТО не исключает теракта в аэропорту Кабула». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессиейВедущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией Что случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки - ответ экспертовЧто случится с организмом, если месяц не пить спиртные напитки - ответ экспертов Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателейГороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинахНазвано самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинах Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержалиПорошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали

Последние новости

06:52

Генсек НАТО не исключает теракта в аэропорту Кабула

06:52

Победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом

06:37

Экоцид по-русски: зачем Путин дал указание открыть дело против Украины мнение

05:21

"Ад на земле": в ООН предрекли Афганистану кризис и голод Видео

05:10

Переговоры по Донбассу в ТКГ сорваны: у Кравчука раскрылии цель Путина Видео

Реклама
04:41

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду Видео

04:01

Украине грозят периоды засухи и мощных ливней со шквалами - климатолог Видео

03:46

Можно ли во сне "сжигать" лишний вес - ответ диетолога

03:10

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус

03:05

Вся проблема в дискриминации: в Индии девушка сожгла себя в прямом эфире

02:59

Ницой поведала, должна ли Украина претендовать на российские земли

02:22

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы Видео

02:19

"Натуральные": у Ксении Собчак грудь выпрыгнула из слишком маленького бикини

01:33

Украину ждет новая климатическая аномалия: эксперт дала неожиданный прогноз Видео

01:22

Сколько воды нужно выпить за сутки: диетолог раскрыл метод подсчета

00:40

Лариса Ницой объяснила, почему украинцам обязательно нужно "спуститься на землю"

00:20

Как правильно замораживать продукты на зиму: секреты и правила Видео

00:07

Призерке Олимпиады, которая подарила квартиру тренеру, вручили еще одно жилье Видео

25 августа, среда
23:58

Каким будет сентябрь: синоптики дали прогноз на первый месяц осени Видео

23:18

Навальный впервые дал интервью в СИЗО и оценил вероятность его убийства

Реклама
22:49

Детей лечить будет некому: врач дал тревожный прогноз по поводу медицины в Украине Видео

22:34

"Слышны взрывы": в Киеве на Позняках вспыхнул пожар в частном доме Видео

22:30

МВФ предоставил Украине помощь на восстановление экономики Видео

22:18

Пить или не пить: стало известно, как очищают воду для киевлян

22:11

Ученые выяснили, что нужно делать школам, чтобы противостоять коронавирусу Видео

22:07

В страшном ДТП в Запорожской области погибла целая семья

21:47

"В нашей стране тренеров оставляют без внимания": призерка Олимпиады-2020 отдала квартиру наставнику Видео

21:41

Ученые узнали, риск каких неизлечимых заболеваний повышает хроническая боль Видео

21:12

Руслана выступила в кожаном наряде, в котором победила на Евровидении

21:09

Харьковский бармен надругался над украинским языком, заявив, что он "русский" Видео

20:39

Искали 11 дней: в Хмельницкой области пропавшего парня нашли мертвым у "собачьего острова" Видео

20:19

Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"

19:58

Жадан і Собаки подорвали Сеть новым клипом Автозак

19:34

"Слава Украине" и гимн: украинцы отмечали День независимости на борту самолета

19:33

Выплаты до 7000 гривен: кто из украинцев сможет получать по две пенсии Видео

19:20

Девочка, которая растрогала песней Зеленского до слез: стало известно, кто эта маленькая звезда Видео

19:06

"Огромная трагедия": Меркель раскритиковала реакцию мира на события в Афганистане

18:32

Дьявол кроется в деталях: когда Украина по-настоящему станет субъектной мнение

18:23

Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии Видео

18:20

Чехия открыла границу для украинцев: кто может попасть в страну и что нужно знать

Реклама
18:12

"Захлебнемся от агрессии": Ницой назвала огромную проблему из-за возвращения Крыма и Донбасса Видео

18:11

"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

18:10

Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

18:07

Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев Видео

18:00

Высокое кровяное давление: удивительный напиток, который может снизить показатели Видео

17:43

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара до +33 Видео

17:28

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

17:15

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны Видео

17:14

В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу Видео

17:07

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять