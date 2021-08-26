Генсек НАТО не исключает теракта в аэропорту Кабула

Теракт в аэропорту Кабула является реальной опасностью, считает Столтенберг/ Фото Reuters

Угроза теракта в аэропорту Кабула в Афганистане растет с каждым днем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и добавил, что речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

По его словам, угроза атак существенно возрастет если, военные НАТО останутся в Афганистане после 31 августа, передает Financial Times.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших в истории операций по эвакуации. По его словам, сложнее всего доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.

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После завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, грозят ли миру теракты после победы Талибана в АфганистанеТем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Афганистане уже использованы 70 процентов материалов из "неприкосновенного запаса" – его обычно создают в любой стране на случай чрезвычайных ситуаций. Оставшегося на складе хватит на неделю, и ВОЗ необходимо срочно пополнить запасы медицинских материалов и оборудования. При этом пока что кабульский аэропорт не принимает коммерческие рейсы, поэтому ВОЗ не может доставить 500 тонн медицинских материалов.

Численность персонала Всемирной организации здравоохранения в Афганистане составляет 700 человек, они работают во всех 34 провинциях страны. Представительство ВОЗ не намерено покидать страну и просит международное сообщество о поддержке.

Тем временем в Афганистане растет число инфицированных COVID-19. На фоне массовой миграции людей вирус будет распространяться с еще большей скоростью. Масштабы тестирования на COVID-19 по сравнению с прошлой неделей сократились на 80 процентов. Вакцины получили лишь пять процентов афганцев - это около двух миллионов человек.

Как сообщал Главред, в ООН спрогнозировали ужасное будущее для захваченного талибами Афанистана. С голодом могут столкнуться около 14 миллионов афганцев.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев.

21 августа президент США Джо Байден заявил, что если Талибан пойдет в атаку на американские силы во время операции по эвакуации людей из Кабула, США продемонстрируют стремительный и решительный ответ. При этом американцы договорились с талибами, что их пропустят в аэропорт.

Бывший президент США Дональд Трампа считает, что действующий глава Белого дома Джо Байден должен извиниться перед американцами из-за вывода войск из Афганистана, после чего боевики "Талибана" захватили власть в стране. Трамп назвал вывод войск из Афганистана "капитуляцией".

25 августа стало известно, что президент США Джо Байден поручил Пентагону разработать запасной план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.