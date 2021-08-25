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У США есть план "Б" по Афганистану: Байден дал поручение Пентагону

25 августа 2021, 07:54
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С 14 августа и по состоянию на полдень 24 августа США эвакуировали почти 71 тысячу человек из Афганистана, и почти 76 тысяч, если считать с конца июля.

аэропорт, Кабул, эвакуация из Афганистана
У США есть запасной план на случай, если военные не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа/ Фото Reuters

Американские военные должны выйти из Афганистана до 31 августа. Пока что эвакуация из страны всех желающих идет по плану, но президент США Джо Байден поручил Пентагону разработать запасной план.

Глава Белого дома заявил, что чем быстрее удастся эвакуировать всех желающих, тем лучше. С 14 августа и по состоянию на полдень 24 августа США эвакуировали 70 700 человек из Афганистана, и 75 900 человек - с конца июля.

"В настоящее время мы приближаемся к завершению к 31 августа. Чем раньше мы сможем закончить, тем лучше. Каждый день операции несет дополнительный риск для наших войск. Но завершение 31 августа зависит от продолжения сотрудничества Талибана и предоставления доступа к аэропорту", - сказал Байден.

Читайте также"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу АфганистанаОн сообщил, что просил Пентагон и Государственный департамент США разработать план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

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"Я полон решимости обеспечить выполнение нашей миссии. Я также помню о возрастающих рисках, о которых меня проинформировали, и о необходимости учитывать эти риски. Они реальны. Это серьезные проблемы, которые мы также должны принять во внимание", - отметил Байден.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

  • 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.
  • Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.
  • В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.
  • Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев.
  • 21 августа президент США Джо Байден заявил, что если Талибан пойдет в атаку на американские силы во время операции по эвакуации людей из Кабула, США продемонстрируют стремительный и решительный ответ. При этом американцы договорились с талибами, что их пропустят в аэропорт.
  • Бывший президент США Дональд Трампа считает, что действующий глава Белого дома Джо Байден должен извиниться перед американцами из-за вывода войск из Афганистана, после чего боевики "Талибана" захватили власть в стране. Трамп назвал вывод войск из Афганистана "капитуляцией".

Талибан

В переводе "студенты", "учащиеся медресе". Это исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, передает Википедия. Правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

Исламский Эмират Афганистан (1996–2001) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией.

После объявления о выводе американских войск весной 2021 года Талибан начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над бо́льшей частью территории Афганистана.

15 августа Талибан занял Кабул и объявил об установлении контроля на всей территории страны.

На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое.

Мужчинам следовало обязательно носить бороду определённой длины. Женщинам не разрешали работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола. Кроме того, был значительно ограничен доступ женщин к образованию.

viber
новости США Пентагон Афганистан Кабул Джо Байден новости Афганистана
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