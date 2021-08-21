"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан

Дональд Трамп прокомментировал вывод американских военных из Афганистана / Фото Reuters

Бывший президент США Дональд Трампа считает, что действующий глава Белого дома Джо Байден должен извиниться перед американцами из-за вывода войск из Афганистана, после чего боевики "Талибана" захватили власть в стране.

Трамп назвал вывод войск из Афганистана "капитуляцией", передает News Thud.

"Ситуация в Афганистане при Байдене не была выводом войск, это была капитуляция. Будет ли он извиняться за наибольшую тактическую ошибку в истории?", — поинтересовался Трамп.

Отметим, во время каденции Трампа 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США подписали соглашение с "Талибаном". Штаты и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок. После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране.

Президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

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Ситуация в Афганистане сейчас - о чем ранее писал Главред:

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Афганистан охватила паника. Люди пытаются бежать из страны. Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран.

16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

Тем временем в Талибане пообещали, что после захвата власти мести не будет. Но в конфиденциальном документе ООН, который попал в распоряжение британских журналистов, отмечается, что талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и предыдущим правительством. Боевики ходят по домам людей, ищут подозреваемых и угрожают членам их семей. Всем, кто попал в черный список, грозит смертная казнь.

17 августа появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".

В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.

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Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев. На данный момент в Афганистане находятся от 10 до 15 тысяч граждан США и еще от 50 до 65 тысяч афганцев, требующих эвакуации.

21 августа президент США Джо Байден заявил, что если Талибан пойдет в атаку на американские силы во время операции по эвакуации людей из Кабула, США продемонстрируют стремительный и решительный ответ. При этом американцы договорились с талибами, что их пропустят в аэропорт.