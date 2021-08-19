Военные США могут остаться в Афганистане и после 31 августа: Байден назвал условие

Джо Байден прокомментировал вывод военных США из Афганистана / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев. На данный момент в Афганистане находятся от 10 до 15 тысяч граждан США и еще от 50 до 65 тысяч афганцев, требующих эвакуации.

При этом глава Белого дома настроен на завершение миссии к 31 августа, сказал Байден в интервью ABC News.

"Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа. А если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех", - отметил американский лидер.

По словам Байдена, для того, чтобы вывезти желающих до конца месяца, потребуется, чтобы текущая миссия по эвакуации прошла быстрее.

"Это зависит от того, где мы находимся и сможем ли мы увеличить эти цифры до 5-7 тысяч (эвакуированных, - ред.) в день. Если это так, они все выйдут", - сказал президент США.

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Он добавил, что обязательство США состоит в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан.

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"И это цель. Вот чем мы сейчас занимаемся. Это наш путь", - сказал Байден и отметил, что есть некоторые трудности с эвакуацией афганцев, которые помогали американцам.

Байден также добавил, что решение о выводе американских войск из Афганистана было правильным и "наступление хаоса" в этой ситуации было неизбежным. Он не считает события последней недели "провалом" своей администрации.

"Это был простой выбор. Мы видели правительство Афганистана и его лидера, который сел в самолет и вылетел в другую страну, коллапс афганских войск, более 300 тысяч из которых мы учили, — это то, что произошло. Однако первый вопрос заключался в том, обязуемся ли мы уйти в установленные сроки, продлеваем ли их до 1 сентября, или вводим значительно больше войск?", - сказал Байден.

Глава американского государства также ответил на критику о том, что талибы приостановили жестокие нападения в Афганистане, когда в стране находилось всего 2,5 тысячи военных США.

"На самом деле, причина, по которой их (нападений, - ред.) не происходило — последний президент (Дональд Трамп, — ред.). Годом ранее он договорился, что выведет войска до 1 мая при отсутствии нападений на американские войска. (...) Если бы я сказал "Мы останемся", тогда нам лучше было бы готовиться ввести гораздо больше войск", — резюмировал Байден.

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