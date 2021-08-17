Сотни афганских беженцев прорвались на американский грузовой самолет: их эвакуировали из Кабула

США должны покинуть территорию Афганистана до 31 августа / Reuters

Вчера мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты. Погибли как минимум пять человек.

Сегодня же появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места.

На борт не планировали брать столько беженцев, но экипаж все же не стал высаживать людей силой, а принял решение вылетать, передает Defence One.

Самолет приземлился в аэропорту Катара.

"Приблизительно 640 афганских гражданских лиц сошли с самолета, когда он прибыл в пункт назначения", — отметил представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.

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По словам экспертов, в условиях чрезвычайных ситуаций на борт самолет сажают столько людей, сколько влезет. Так, в 2013 году после разрушительного тайфуна на Филиппинах один из C-17, базировавшийся на Гавайях, эвакуировал сразу 670 человек.

На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места / Фото Reuters

Что сейчас происходит в Афганистане

Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана, передает BBC.

Индия стала последней страной, которая эвакуировала сотрудников своего посольства из Кабула.

Россия ранее заявила о намерении лишь частично эвакуировать своих сотрудников.

Посольство Китая не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

В свою очередь Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

Тем временем талибы объявили "всеобщую амнистию" для бывших правительственных чиновников. Их призвали возобновить работу в госучреждениях, передает AFP.

Талибы обещают, что в Кабул вернется "повседневная жизнь".

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью", - говорится в заявлении.

В то же время западные СМИ пишут, что в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.

Ситуация в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

Соединенные Штаты Америки приняли решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана. Полностью американские силы должны покинуть территорию страны до 31 августа.

15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Президент Ашраф Гани бежал из страны, якобы вылетев в Узбекистан, но там эту информацию не подтверждают. Некоторые СМИ сообщают, что его самолет покружил над Ташкентом и полетел на Оман.

16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек из пяти стран. Сейчас на территории Афганистана находятся еще 50 украинцев. Дипломаты решают, как вывезти тех, кто хочет уехать.

Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане.

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана и озвучил основные тезисы относительно сложившейся ситуации с захватом власти в стране Талибаном.

По его словам, "происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет". Байден отметил, что цель операции США в Афганистане была в том, чтобы предотвратить теракты в отношении Штатов, и на данный момент она достигнута. Глава белого дома также добавил, что "американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы".