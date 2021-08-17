"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана

Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы, заявил Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана и озвучил основные тезисы относительно сложившейся ситуации с захватом власти в стране Талибаном. Обращение транслировалось на YouTube-канале Госдепа США.

В частности, Байден отметил, что "происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет". По его мнению, цель операции США в Афганистане была в том, чтобы предотвратить теракты в отношении Штатов, и на данный момент она достигнута.

"Я поехал в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями: поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что Аль-Каида не сможет использовать Афганистан как базу, с которой можно снова атаковать нас. Мы это сделали", — заявил Байден.

По его словам, отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта и потребовал бы присутствия тысячи дополнительных военных.

"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы", - заявил Байден.

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Он считает, что лидеры Афганистана сдались и бежали, а армия развалилась. США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе.

"США продолжат поддерживать афганский народ, поощрять региональную дипломатию, отстаивать права человека", - добавил Байден.

Во время своего обращения к нации Байден раскритиковал признание Россией и Китаем правления "Талибана" в Афганистане. Американский президент отметил, что Китай и РФ хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото".

Резюмируя, президент США заявил, что Америка не должна вмешиваться во внутренние конфликты других стран.

"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.

Закончил свое выступление глава Белого дома, громко хлопнув папкой по столу. Отметим, президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.

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