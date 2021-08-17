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"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана

17 августа 2021, 06:48
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Америка  не должна вмешиваться во внутренние конфликты других стран, заявил Джо Байден.

Джо Байден
Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы, заявил Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу Афганистана и озвучил основные тезисы относительно сложившейся ситуации с захватом власти в стране Талибаном. Обращение транслировалось на YouTube-канале Госдепа США.

В частности, Байден отметил, что "происходящее в Афганистане огорчает, но сожалений о решении вывести войска нет". По его мнению, цель операции США в Афганистане была в том, чтобы предотвратить теракты в отношении Штатов, и на данный момент она достигнута.

"Я поехал в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями: поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что Аль-Каида не сможет использовать Афганистан как базу, с которой можно снова атаковать нас. Мы это сделали", — заявил Байден.

По его словам, отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта и потребовал бы присутствия тысячи дополнительных военных.

"Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы", - заявил Байден.

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Он считает, что лидеры Афганистана сдались и бежали, а армия развалилась. США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе.

"США продолжат поддерживать афганский народ, поощрять региональную дипломатию, отстаивать права человека", - добавил Байден.

Во время своего обращения к нации Байден раскритиковал признание Россией и Китаем правления "Талибана" в Афганистане. Американский президент отметил, что Китай и РФ хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото".

Резюмируя, президент США заявил, что Америка не должна вмешиваться во внутренние конфликты других стран.

"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.

Закончил свое выступление глава Белого дома, громко хлопнув папкой по столу. Отметим, президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.

Ситуация в Афганистане - о чем ранее писал Главред:

Соединенные Штаты Америки приняли решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана. Полностью американские силы должны покинуть территорию страны до 31 августа.

15 августа группировка Талибан объявила о захвате столицы Афганистана – Кабула. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане. По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.

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Китай и Россия намерены признать власть талибов в Афганистане и строить с ними конструктивный диалог. Они призывают обеспечить мирную передачу властных полномочий в государстве. Боевики ХАМАС из Палестины поздравили новую власть в Кабуле и заявили, что вывод американских войск является положительным сигналом.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала полный провал военной кампании западной коалиции в Афганистане. По ее мнению, попытка создать демократическое государство не сработала так, как ожидалось.

Совет безопасности ООН выступил с заявлением по событиям в Афганистане - в частности, он призвал прекратить боевые действия и создать "новое правительство, единое, инклюзивное и представительное - в том числе при полном, равном и значимом участии женщин".

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