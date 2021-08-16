Талибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС

Китай и Россия готовы работать с Талибаном в Афганистане / Reuters

Китай и Россия намерены признать власть талибов в Афганистане и строить с ними конструктивный диалог. Они призывают обеспечить мирную передачу властных полномочий в государстве. Боевики ХАМАС из Палестины поздравили новую власть в Кабуле и заявили, что вывод американских войск является положительным сигналом.

Как сообщает Daily Mail, Москва и Пекин намерены строить конструктивные отношения с Кабулом. Страны призывают к мирной передаче власти в Афганистане. При этом указывается, что россияне не собираются эвакуировать свое посольство и уже получили соответствующие гарантии безопасности.Читайте такжеЛюди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане

В МИД России сообщили, что посольство в Кабуле продолжает работать в прежнем режиме. Рабочие контакты с новыми властями в целях обеспечения безопасности также уже установлены.

Кроме того, как утверждают в российском дипломатическом ведомстве, ситуация в Кабуле становится стабильной. Талибы подтвердили гарантии безопасности местным жителям и иностранным дипломатам.

"По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем", - подчеркнули в российском МИД.

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По данным France 24, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявила, что Талибан неоднократно заявлял о намерении сотрудничать с Пекином и восстанавливать Афганистан. Китайская дипломатия поддерживает такие стремления и готова развивать дружеские отношения с новым правящим режимом.

"Мы приветствуем это. Китай уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и готов продолжать развивать ... дружеские отношения и отношения сотрудничества с Афганистаном", - подчеркнула Хуа Чунин.

Кроме того, Талибан поздравила и группировка ХАМАС, в которой положительно оценили уход американцев из Афганистана и пожелали государству успехов.

Ситуация в Афганистане

США решили вывести свои войска из Афганистана. Американские силы должны покинуть территорию афганского государства до 31 августа.

15 августа группировка Талибан заявила о захвате Кабула – столицы Афганистана. Президент страны в связи с этим вынужден был спасаться бегством.

Представитель талибов Мухаммед Наим публично объявил о том, что "многолетняя война" в Афганистане завершена.

16 июня помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение Байдена о выводе войск из Афганистана было правильным. Афганская армия в любом случае не готова к тому, чтобы отстаивать свое государство. Поэтому нахождение там американцев лишено смысла.