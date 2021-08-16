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Отказ США от битвы за Кабул: у Байдена объявили, что режим в Афганистане был обречен

16 августа 2021, 16:45
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Мир не ожидал, что Талибан так быстро получит власть в Афганистане, сказал Джейк Салливан.

Джейк Салливан
Дальнейшее пребывание США в Афганистане было лишено смысла, афганская армия не была готова отстаивать страну - Салливан / Reuters

Быстрый захват власти талибами в Афганистане стал неожиданностью для мирового сообщества. Американцы потратили 20 лет и миллиарды долларов на борьбу за Кабул, однако за этот период армия страны так и не усилилась. Теперь они отказались от битвы за свою страну, что позволило Талибану захватить власть. Дальнейшее пребывание Штатов в стране не позволило бы афганской армии самостоятельно сберечь свое государство. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"Конечно, скорость, с которой пали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал, как и сами афганцы, так и многие аналитики, кто внимательно следил за этой проблемой", - рассказал он в интервью NBC.

По словам советника Байдена, у американцев ушло два десятка лет и десятки миллиардов долларов для того, чтобы подготовить афганскую армию. Однако несмотря на это, они не смогли оказать сопротивление Талибану.

"И они (афганские силы) решили в итоге, что они не будут биться за Кабул и за страну. И это позволило "Талибану" войти в Кабул очень быстро", - отметил Салливан.

Причем, как полагает американский высокопоставленный чиновник, дальнейшее пребывание войск США в Афганистане не смогло бы исправить ситуацию в вопросе удержания афганской армии от атаки Талибана.

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"Что мы узнали за последние две недели: если бы мы оставались еще год, или два, или пять, или 10, никакие тренировки, экипировка, деньги или жизни, принесенные в жертву США, не поставили бы афганскую армию в позицию, когда она уберегла бы страну своими силами", - добавил он.Читайте такжеМощный удар и "геополитический Чернобыль": в США бьют тревогу из-за вывода войск из Афганистана

По мнению чиновника, худшим вариантом развития событий для Вашингтона была бы отправка в Афганистан новые тысячные подразделения солдат. Именно поэтому Байден принял решение о завершении операции.

"Перед президентом стоял плохой выбор, и президент выбрал - вернуть войска домой, вывести нас из этой гражданской войны, вывезти наших дипломатов из посольства и, наконец, призвать афганцев сражаться за себя самих", - добавил Салливан, подчеркнув, что Байден все же выбрал лучший из всех имеющихся вариантов.

Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты Америки приняли решение о выводе своего воинского контингента из Афганистана. Полностью американские силы должны покинуть территорию страны до 31 августа.

15 августа группировка Талибан объявила о захвате столицы Афганистана – Кабула. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Наим публично объявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане.

новости США новости Афганистана Джейк Салливан
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