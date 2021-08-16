"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане

Меркель высказалась об Афганистане / Getty

Канцлер Германии Ангела Меркель признала полный провал военной кампании западной коалиции в Афганистане. По ее мнению, попытка создать демократическое государство не сработала так, как ожидалось, пишет Bild.

Сегодня она выступила на президиуме правящего Христианско-демократического союза (ХДС) - в заявлении по Афганистану она отметила, что западный мир переживает тяжелое время и должен сосредоточиться на спасении афганцев, которые хотят покинуть страну из-за захвата власти движением "Талибан".

Меркель также отметила, что решение о выходе из Афганистана было принято американцами, в том числе по внутриполитическим причинам.

"После вывода войск возник эффект домино… Могут ли афганцы покинуть страну сейчас, зависит от талибов и ситуации на границе. Многие люди попытаются покинуть страну", - отметила она.

В отношении волны беженцев, она подчеркнула заинтересованность Германии в том, чтобы ее сдерживала Турция.

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"Мы хотели построить страну с демократическим устройством, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", - добавила Меркель.

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Она также сказала, что теперь в Афганистане наступят тяжелые времена для тех, "кто верил в демократию и свободу, особенно для женщин".

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Напомним, ранее, 15 августа члены радикального исламистского движения Талибан окончательно захватили столицу Афганистана - Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По его словам, это был "трудный выбор".

Афганский руководитель рассказал, что мог "столкнуться с вооруженными талибами, которые хотели войти во дворец, или покинуть страну", где он "посвящал свою жизнь защите и заботе последние 20 лет".

"Талибан" ясно дал понять, что он готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти", — заявил он.

Далее, представитель Талибана Мухаммед Наим публичного заявил о "завершении многолетней войны" в Афганистане.

По последней на данный момент информации, в Афганистане талибы жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.