Самолет Минобороны Украины вылетел в Афганистан для эвакуации украинцев

В МИД работают над безопасной эвакуацией украинцев из Афганистана / Reuters

Украина отправила самолет Минобороны в Афганистан для эвакуации более 150 украинцев, а также членов их семей и иностранных граждан. Украинские дипломаты решают три ключевые задачи, которые нужно выполнить для отправки людей. Одна из главных целей – получение разрешения на взлет и безопасный вылет украинского самолета с территории афганского государства. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

В комментарии Интерфакс-Украина он рассказал о том, что более 150 украинцев, члены их семей и иностранные граждане сообщили о желании покинуть территорию Афганистана. Киев уже отправил за ними самолет. Украинское государство работает над созданием условий, которые поспособствуют безопасной эвакуации.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", - отметил Николенко.

По его словам, сейчас МИД решает три ключевые задачи по вопросам эвакуации людей из Афганистана. Первая – получение безопасного коридора для доступа в аэропорт. Ситуация в аэропорту остается непростой: часть аэропорта сейчас закрыта, другая часть под контролем иностранных войск. На подъездах к аэропорту размещены блокпосты.

Второй задачей является безопасная посадка людей на прибывший самолет и техническая подготовка лайнера.

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"Все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты; состоялась также дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего для заправки горючего", - сказал спикер.

Третья задача состоит в том, чтобы удалось получить одобрение на взлет и безопасный вылет самолета с территории афганского государства.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - добавил Николенко.Читайте такжеЗахват талибами Афганистана и удивление Запада: Данилов рассказал, о чем предупреждали в Украине

Кроме того, он также напомнил о том, что глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с одним из 12 украинцев, которые вместе с другими иностранцами находятся на военной базе неподалеку от Кабула.

По его словам, угроз жизни и здоровью людей, которые остались на бывшей американской военной базе, на данный момент нет. МИД продолжает оставаться с ними на связи и работает над вопросом разблокировки базы и эвакуации украинцев.

"Граждане заверили, что немедленной угрозы их жизни и здоровью нет. Их состояние удовлетворительное. Они могут свободно передвигаться по базе. Наше посольство поддерживает с ними регулярную связь, взаимодействует с причастными сторонами для разблокировки базы и эвакуации. Группа также имеет альтернативный вариант помощи от работодателя", - подчеркнул Олег Николенко.

Украинские военные на бывших базах США в Кабуле