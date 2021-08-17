Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ

Талибан контролирует государство Афганистан / Reuters

В Афганистане, который контролирует группировка Талибан, на военной базе США остаются 12 украинцев. Американцы оттуда уже уехали, остались украинцы, грузины, румыны и болгары, а также индийцы и британцы. Талибы ведут себя не агрессивно, но поставили базу под охрану и требуют сдать оружие. У украинцев нет возможности, чтобы улететь домой, а в МИД обещают "искать варианты".

Как сообщает 24 канал, сестра одного из украинцев, который уже 2 года служит в Кабуле по контракту, сказала, что американцы уехали с баз. Там остаются украинцы, грузины, румыны и болгары. Всего насчитывается около 40 человек.

Наталья говорит о том, что талибы уже были на базе. Они пока вели себя не агрессивно и забрали все оружие. Однако предупредили, что их поведение может измениться. Информация об изъятии оружия не подтверждается другими источниками.

"Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята – те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен", - сказала сестра одного из украинских военных.

Указывается, что украинские военные не покидают базу, так как в городе "царит анархия".

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Один из тех украинцев, которые остались в Кабуле, рассказал Обозревателю о том, что на базе около 400 человек. Помимо украинских граждан, там еще и румыны, болгары, грузины, а также индийцы и британцы.

Согласно данным собеседника издания, участники организации Талибан пока не проявляют жестокости к украинцам и другим иностранным гражданам. Но они уже поставили базу под охрану и требуют сдачи оружия. Военные отказываются выполнять требование.Читайте такжеТалибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС

"Постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом – большой вопрос", - сказал украинец.

Военный добавил, что ситуация с возвращением домой усугубляется обстановкой на дороге с базы в аэропорт, а также отсутствием авиалайнера, на котором можно отправиться в Украину.

Как подчеркивается в сообщении, украинцы с военной базы США в Кабуле уже установили контакты с посольством Украины в Таджикистане, в компетенцию которого входят вопросы Афганистана. Дипломаты говорят, что ищут варианты, на каком самолете можно отправить украинцев домой.

Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты Америки приняли решение вывести свои войска из Афганистана. Американский военный контингент должен быть выведен с территории страны до 31 августа.

15 августа группировка Талибан сделала заявление захвате Кабула – столицы Афганистана. Глава государства вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Наим объявило том, что многолетний вооруженный конфликт в Афганистане завершен.

16 августа помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Байден сделал правильный выбор, приняв решение вывести войска из Афганистана. Афганская армия не могла своими силами противостоять талибам, дальнейшее нахождение там американцев лишено всякого смысла.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что вывод войск США из Афганистана обернется катастрофой не только для Америки, но и для союзников Вашингтона. По его мнению, теперь Штатам будут угрожать боевики Талибана.