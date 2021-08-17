УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ

17 августа 2021, 10:16
Прослушать новость
Остановить

Украинцы не покидают базы а в городе "царит анархия".

Талибан
Талибан контролирует государство Афганистан / Reuters

В Афганистане, который контролирует группировка Талибан, на военной базе США остаются 12 украинцев. Американцы оттуда уже уехали, остались украинцы, грузины, румыны и болгары, а также индийцы и британцы. Талибы ведут себя не агрессивно, но поставили базу под охрану и требуют сдать оружие. У украинцев нет возможности, чтобы улететь домой, а в МИД обещают "искать варианты".

Как сообщает 24 канал, сестра одного из украинцев, который уже 2 года служит в Кабуле по контракту, сказала, что американцы уехали с баз. Там остаются украинцы, грузины, румыны и болгары. Всего насчитывается около 40 человек.

Наталья говорит о том, что талибы уже были на базе. Они пока вели себя не агрессивно и забрали все оружие. Однако предупредили, что их поведение может измениться. Информация об изъятии оружия не подтверждается другими источниками.

"Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята – те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен", - сказала сестра одного из украинских военных.

Указывается, что украинские военные не покидают базу, так как в городе "царит анархия".

Реклама

Один из тех украинцев, которые остались в Кабуле, рассказал Обозревателю о том, что на базе около 400 человек. Помимо украинских граждан, там еще и румыны, болгары, грузины, а также индийцы и британцы.

Согласно данным собеседника издания, участники организации Талибан пока не проявляют жестокости к украинцам и другим иностранным гражданам. Но они уже поставили базу под охрану и требуют сдачи оружия. Военные отказываются выполнять требование.Читайте такжеТалибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС

"Постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом – большой вопрос", - сказал украинец.

Военный добавил, что ситуация с возвращением домой усугубляется обстановкой на дороге с базы в аэропорт, а также отсутствием авиалайнера, на котором можно отправиться в Украину.

Как подчеркивается в сообщении, украинцы с военной базы США в Кабуле уже установили контакты с посольством Украины в Таджикистане, в компетенцию которого входят вопросы Афганистана. Дипломаты говорят, что ищут варианты, на каком самолете можно отправить украинцев домой.

Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты Америки приняли решение вывести свои войска из Афганистана. Американский военный контингент должен быть выведен с территории страны до 31 августа.

15 августа группировка Талибан сделала заявление захвате Кабула – столицы Афганистана. Глава государства вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Наим объявило том, что многолетний вооруженный конфликт в Афганистане завершен.

16 августа помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Байден сделал правильный выбор, приняв решение вывести войска из Афганистана. Афганская армия не могла своими силами противостоять талибам, дальнейшее нахождение там американцев лишено всякого смысла.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что вывод войск США из Афганистана обернется катастрофой не только для Америки, но и для союзников Вашингтона. По его мнению, теперь Штатам будут угрожать боевики Талибана.

Талибан новости Украины новости Афганистана
Сейчас вы просматриваете новость «Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40 В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизыВ Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы Магнитная буря 16 августа 2021 – что делатьМагнитная буря 16 августа 2021 – что делать Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препаратаУмрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказатьсяМеню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться

Последние новости

10:16

Кабул под властью Талибана: 12 украинцев остались на базах США и находятся в опасности – СМИ

09:43

В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области в зоне риска Видео

09:24

Смертельная авария под Черновцами: виновник сбежал с места ДТП Видео

09:17

"Люцифер" уже в Украине: синоптик предупредил об опасности раскаленного воздуха из Сахары Видео

09:15

Вырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

Реклама
08:54

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь": в Одессе разъяренные пассажиры толпой избили мужчину Видео

08:35

В МВД заявили о создании в Украине Центра противодействия природным стихийным бедствиям Видео

08:26

Коронавирус в Украине 17 августа: за сутки поставили 890 новых диагнозов

07:55

На Киевщине злоумышленники подрезали и обокрали пасечника, их подозревают в ряде преступлений Видео

07:43

Пришел последний жаркий день лета: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

07:08

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

06:58

"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

06:48

"Сожалений о решении вывести войска нет": Байден обратился к нации по поводу Афганистана Видео

06:13

Меркель привезет в Украину ультиматумы от Путина мнение

05:40

Диетолог объяснила, почему нельзя пить остывший чай

05:09

О каких проблемах в организме говорит состояние волос – ответ трихолога Видео

04:40

Как нельзя хранить одежду: важные советы для каждой женщины Видео

04:24

Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова Видео

04:02

Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

03:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

Реклама
03:00

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

02:59

Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами

02:31

Ученые изобрели необычный способ экспресс-похудения

01:55

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

01:31

Захват Афганистана Талибаном: генерал СБУ предупредил об опасности для Украины Видео

00:40

Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

00:20

Названа самая полезная каша для завтрака Видео

16 августа, понедельник
23:54

В Киеве повязали одиозного бизнесмена и бывшего нардепа

23:23

Стали известные новые детали смены тренера сборной Украины по футболу Видео

22:51

Украинские спасатели, тушившие масштабные пожары в Греции, вернулись домой Видео

22:33

Ученые нашли способ сохранить интеллект в старости

22:33

Ситуация в Афганистане: Совбез ООН призвал к созданию нового правительства Видео

22:13

Как холестерин "хороший", а какой - "плохой": ответ диетолога

22:07

Эксперт пояснил, почему смерть мэра Кривого Рога бьет по рейтингу Зеленского Видео

21:59

Попросил не шуметь: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

21:57

Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет Видео

21:23

В Минздраве пообещали награду за прививку от коронавируса

21:14

В детском лагере Одессы масштабная вспышка COVID-19 Видео

20:55

"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане Видео

20:23

Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

Реклама
20:18

Ситуация критическая: украинский самолет не может вылететь из Кабула - МИД Видео

20:17

Под Одессой мужчина посреди улицы набросился на 7-летнюю девочку и зверски издевался Видео

19:52

В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла Видео

19:12

В столичном кафе женщина отбила посетителю внутренние органы

19:08

Талибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС Видео

19:05

Претенденты на рекорд: украинцы совершили трансатлантический перелет

18:53

Как Байден сам себя обманул, выведя войска из Афганистана мнение

18:52

Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом

18:25

СМИ выяснили новые подробности о последних минутах жизни мэра Кривого Рога

18:10

Бонусы в обмен на прививку от COVID-19: Минздрав поставил условие украинцам Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять