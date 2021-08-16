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Мощный удар и "геополитический Чернобыль": в США бьют тревогу из-за ухода войска из Афганистана

16 августа 2021, 13:52
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Приход к власти талибов в Афганистане – это катастрофа, которая ударит по США и всему миру, считает Дэвид Петреус.

Талибы
Афганистан теперь контролируется Талибаном / Reuters

Афганистан под властью талибов фактически превратится в "геополитический Чернобыль". Последствия отразятся на политической ситуации не только в США, но и в других мировых государствах. Крах афганского правительства приведет к тому, что Штаты теперь столкнутся с новой реальной угрозой в виде боевиков Талибана. Об этом заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Как сообщает The Times, он рассказал о том, что приход талибов к власти в Афганистане вследствие вывода из страны американских войск является "катастрофой", которая непременно отразится на политической ситуации не только в США, но и в странах-союзниках американского государства. Регион ожидает значительное ухудшение ситуации.Читайте такжеЛюди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане

По словам Петреуса, он уже предупреждал о возможном "психологическом коллапсе" в том случае, если афганские силы придут к выводу, согласно которому они остались тет-а-тет с боевиками Талибана, а рассчитывать на помощь международных сил больше нет никакой возможности. Такое развитие событий существенно ослабляет сопротивление в стране.

Кроме того, бывший глава ЦРУ акцентировал внимание на том, что после прихода талибов к власти в Афганистане, Штатам придется опасаться не Аль-Каиды или Исламского государства, а Талибана. Крах Афганистана обернется "реальной угрозой".

"Мы раньше называли это "геополитическим Чернобылем", - добавил он, подчеркнув, что данная терминология применяется к территории, где доминирует насилие, экстремизм и "цунами беженцев".

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Ситуация в Афганистане

США выводят свои войска из Афганистана, полностью американские силы должны покинуть территорию страны до 31 августа. Тем временем талибы захватывают государство.

15 августа боевики Талибана захватили столицу Афганистана – Кабул. Президент страны Ашраф Гани вынужден был бежать из страны.

Позже представитель Талибана Мухаммед Наим публично заявил о том, что "многолетняя война" в Афганистане завершилась.

Согласно последним данным, талибы в Афганистане жестоко расправляются с представителями армии и спецслужб.

новости США Талибан новости Афганистана
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