Почему 11 октября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

В народных поверьях 11 октября советовали не отправляться без надобности в дальний путь. Считалось, что поездку лучше отложить, если она не была необходимой.

https://glavred.info/holidays/pochemu-11-oktyabrya-nelzya-otpravlyatsya-v-dalniy-put-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10803152.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 11 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 11 октября

Что можно делать 11 октября

Что нельзя делать 11 октября

В воскресенье, 11 октября, православные верующие чтят апостола Филиппа из числа семи диаконов, преподобного Феофана, епископа Никейского, преподобного Феофана Печерского, а также мучениц Зинаиду и Филонилу. Поскольку дата приходится на воскресенье, в этот день также совершается память святых отцов VII Вселенского собора, состоявшегося в 787 году. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный 11 октября

Одно из главных событий церковного календаря на эту дату - день памяти апостола Филиппа, одного из семи диаконов ранней христианской общины в Иерусалиме.

видео дня

Согласно книге Деяний апостолов, Филипп был избран вместе с шестью другими мужами для служения общине. Впоследствии он стал проповедовать христианское учение и распространять веру.

Важно не путать этого святого с апостолом Филиппом, который входил в число двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. По новоюлианскому календарю православная церковь Украины чтит память Филиппа из числа семи диаконов 11 октября, а апостола Филиппа из числа двенадцати - 14 ноября.

В 2026 году на это воскресенье также приходится память святых отцов VII Вселенского собора. Он состоялся в 787 году в Никее и был посвящен, в частности, вопросам почитания святых икон.

Что можно делать 11 октября

Поскольку 11 октября 2026 года выпадает на воскресенье, верующие могут посетить богослужение, помолиться за себя и близких, провести время с семьей и помочь тем, кто в этом нуждается.

В этот день нет общего церковного запрета на домашнюю работу. При необходимости можно приготовить еду, убрать в доме, постирать вещи или выполнить другие необходимые дела.

Чего нельзя делать 11 октября

В народных поверьях в этот день советовали не отправляться без надобности в дальний путь. Считалось, что поездку лучше отложить, если она не была необходимой.

Осторожность советовали проявлять и при работе с острыми предметами, и возле огня. Такие предостережения относятся к народным поверьям, а не к церковным предписаниям.

Также не советовали ссориться, ругаться, сплетничать и проявлять зависть. День старались провести спокойно, без лишних конфликтов.

В народной традиции не одобрялись и переедание и злоупотребление алкоголем, связывая это с ухудшением самочувствия.

Народные приметы на 11 октября

До середины октября особенно внимательно следили за деревьями, птицами и утренней погодой. По этим признакам пытались понять, как скоро наступит холод.

Утренний иней - к продолжительной холодной поре.

Птицы летают низко - ждали ранней и холодной зимы.

Низкие тяжелые облака - к быстрому похолоданию.

На березах почти не осталось листьев - ожидали более суровой зимы.

Зайцы еще не сменили шерсть на белую - верили, что настоящие зимние холода задержатся.

Северный ветер - предвещает резкое понижение температуры.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред