Почему 11 октября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 11 октября
- Что можно делать 11 октября
- Что нельзя делать 11 октября
В воскресенье, 11 октября, православные верующие чтят апостола Филиппа из числа семи диаконов, преподобного Феофана, епископа Никейского, преподобного Феофана Печерского, а также мучениц Зинаиду и Филонилу. Поскольку дата приходится на воскресенье, в этот день также совершается память святых отцов VII Вселенского собора, состоявшегося в 787 году. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный 11 октября
Одно из главных событий церковного календаря на эту дату - день памяти апостола Филиппа, одного из семи диаконов ранней христианской общины в Иерусалиме.
Согласно книге Деяний апостолов, Филипп был избран вместе с шестью другими мужами для служения общине. Впоследствии он стал проповедовать христианское учение и распространять веру.
Важно не путать этого святого с апостолом Филиппом, который входил в число двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. По новоюлианскому календарю православная церковь Украины чтит память Филиппа из числа семи диаконов 11 октября, а апостола Филиппа из числа двенадцати - 14 ноября.
В 2026 году на это воскресенье также приходится память святых отцов VII Вселенского собора. Он состоялся в 787 году в Никее и был посвящен, в частности, вопросам почитания святых икон.
Что можно делать 11 октября
Поскольку 11 октября 2026 года выпадает на воскресенье, верующие могут посетить богослужение, помолиться за себя и близких, провести время с семьей и помочь тем, кто в этом нуждается.
В этот день нет общего церковного запрета на домашнюю работу. При необходимости можно приготовить еду, убрать в доме, постирать вещи или выполнить другие необходимые дела.
Чего нельзя делать 11 октября
В народных поверьях в этот день советовали не отправляться без надобности в дальний путь. Считалось, что поездку лучше отложить, если она не была необходимой.
Осторожность советовали проявлять и при работе с острыми предметами, и возле огня. Такие предостережения относятся к народным поверьям, а не к церковным предписаниям.
Также не советовали ссориться, ругаться, сплетничать и проявлять зависть. День старались провести спокойно, без лишних конфликтов.
В народной традиции не одобрялись и переедание и злоупотребление алкоголем, связывая это с ухудшением самочувствия.
Народные приметы на 11 октября
До середины октября особенно внимательно следили за деревьями, птицами и утренней погодой. По этим признакам пытались понять, как скоро наступит холод.
- Утренний иней - к продолжительной холодной поре.
- Птицы летают низко - ждали ранней и холодной зимы.
- Низкие тяжелые облака - к быстрому похолоданию.
- На березах почти не осталось листьев - ожидали более суровой зимы.
- Зайцы еще не сменили шерсть на белую - верили, что настоящие зимние холода задержатся.
- Северный ветер - предвещает резкое понижение температуры.
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