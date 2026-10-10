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Одна ошибка - и плодовое дерево может погибнуть: что успеть сделать в октябре

Алексей Тесля
10 октября 2026, 19:27
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Осенью не рекомендуется проводить радикальное прореживание кроны плодового дерева.
обрезка деревьев
Раскрыты правила обрезки деревьев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

  • Формирование будущих цветочных почек происходит ещё в конце сезона
  • Осенняя уборка - важная часть профилактики заболеваний
  • Осенью не рекомендуется проводить радикальное прореживание кроны

После завершения плодоношения садовые деревья нуждаются в правильном уходе, от которого во многом зависит их состояние в следующем сезоне.

Именно осенью закладывается основа будущего урожая, поэтому важно уделить внимание поливу, уборке сада и подготовке растений к холодам. пишет Кerteszkedj.

видео дня

Осенний полив для будущего урожая

Формирование цветочных почек, из которых в следующем году появятся цветы и плоды, происходит ещё в конце текущего сезона. Если осень выдалась сухой, не стоит забывать о дополнительном увлажнении почвы. Поливайте деревья реже, но так, чтобы вода проникала глубоко к корням. Достаточное количество влаги поможет растениям легче перенести зимние холода и создаст благоприятные условия для цветения весной.

Очистите сад от опавших листьев и испорченных плодов

Осенняя уборка - важная часть профилактики заболеваний плодовых культур. Опавшая листва нередко становится местом зимовки возбудителей грибковых инфекций, в том числе парши. Поэтому после листопада тщательно соберите листья и удалите те, на которых заметны признаки поражения. Заражённые растительные остатки не следует оставлять под деревьями или отправлять в обычный компост без надлежащей термической обработки.

Отдельное внимание уделите плодам, которые остались висеть на ветках или лежат под деревьями. Сморщенные, засохшие и загнившие яблоки, груши и другие фрукты называют плодовыми мумиями. Они могут сохранять возбудителей болезней до весны, поэтому их необходимо своевременно собрать и убрать из сада.

В какое время лучше обрезать плодовые деревья

Осенью не рекомендуется проводить радикальное прореживание кроны, поскольку перед зимой деревьям важно сохранить силы. Однако санитарная обрезка допустима: можно удалить сухие, повреждённые и явно больные ветви, а также побеги, которые трутся друг о друга.

Сроки основной обрезки зависят от культуры:

  • Яблони и груши. Формирующую и омолаживающую обрезку обычно проводят после завершения периода вегетации - поздней зимой или ранней весной, когда сильные морозы уже отступили. Работы также возможны в период покоя после листопада, если погодные условия благоприятны.
  • Сливы, вишни, черешни, абрикосы и персики. Эти культуры чувствительнее к заражению через свежие срезы в холодную и сырую погоду. Поэтому обрезку чаще планируют на тёплый период: летом после сбора урожая или весной, в зависимости от вида дерева и местных условий.
  • Другие плодовые культуры. В осенние месяцы допустимо удалять сломанные, высохшие и поражённые болезнями ветви, если это можно сделать без риска для растения.

Не приступайте к обрезке во время сильных морозов: промёрзшая древесина становится более хрупкой, а места срезов могут повреждаться. Здоровые измельчённые ветки можно использовать для компоста, а заражённые остатки следует утилизировать отдельно.

Защитите кору от перепадов температуры

Побелка стволов помогает уменьшить воздействие зимнего солнца. Днём тёмная кора нагревается, а ночью быстро остывает. Из-за таких резких перепадов температуры на стволах могут появляться трещины и повреждения. Светлый защитный слой отражает солнечные лучи и снижает риск подобных проблем.

Эта мера особенно полезна для молодых деревьев и культур, которые рано выходят из состояния покоя. У абрикосов и персиков побелка в определённых условиях может несколько уменьшить дневной нагрев ствола и отсрочить слишком раннее пробуждение почек. Оптимальное время для обработки - поздняя осень, когда листва уже опала и установилась сухая погода.

Основные правила обрезки деревьев инфографика
/ Главред

Осенняя обработка от болезней и вредителей

После полного опадания листьев можно провести профилактическую обработку сада подходящими защитными средствами. Её задача - сократить количество возбудителей заболеваний и некоторых вредителей, которые сохраняются в трещинах коры, на ветвях и возле почек в течение зимы.

Для осенних обработок часто применяют препараты на основе меди, тогда как средства с серой используют преимущественно в другие сроки, в частности весной. Выбор препарата должен зависеть от культуры, выявленных проблем и инструкции производителя. Обработку проводят в сухую безветренную погоду, при допустимой для конкретного средства температуре и отсутствии заморозков.

Важно помнить, что даже качественная осенняя обработка не гарантирует полного отсутствия болезней в следующем сезоне. Она наиболее эффективна в сочетании с регулярным осмотром деревьев, своевременной уборкой растительных остатков, грамотной обрезкой и правильным уходом за почвой.

Комплексная подготовка сада осенью помогает снизить риски зимних повреждений, создать условия для здорового пробуждения деревьев весной и заложить основу для хорошего урожая в новом сезоне.

Смотрите видео - важные советы садоводам:

В видео автор объясняет, как спроектировать сад, который будет сохранять привлекательность в любое время года. Продуманная планировка помогает создать не только эстетичное, но и уютное пространство для отдыха, отражающее индивидуальность и предпочтения владельца.

Особое внимание уделяется сезонным изменениям в оформлении сада. Растения предлагается подбирать так, чтобы на протяжении года менялись их окраска, формы и текстуры, при этом общая композиция оставалась целостной и гармоничной.

Кроме того, автор рассказывает о практических способах сочетания растений и рациональной организации пространства. Эти приемы позволяют создать динамичный, многогранный сад, который сохраняет ухоженный и выразительный вид в течение всех сезонов.

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Об источнике - Kertészkedj

Венгерскоязычный онлайн-журнал о доме, хозяйстве и саде. Издание пишет проверенные методы в понятной форме: советы по уборке и сантехнике, методы борьбы с вредителями, советы по экономии на отоплении и коммунальных услугах, кулинарные рецепты и советы по садоводству.

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