Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовал

Как обрезать виноград перед зимой и не навредить: эксперт советует дождаться похолодания, оценить вызревание лозы и правильно спланировать осенние работы.

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Как подготовить виноград к зиме - чем обрабатывать виноград осенью от болезней / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Когда обрезать виноград осенью 2026 года

Как правильно обрезать виноград осенью

Как подготовить виноград к зиме

Обрезку винограда осенью 2026 года не стоит начинать в начале октября из-за теплой погоды, которая может спровоцировать преждевременное набухание почек. Виноградарь Владимир Шпак в видео на YouTube советует дождаться замедления ростовых процессов и, по возможности, перенести работы на вторую половину месяца или начало ноября.

Специалист также рассказал, как подготовить лозу к зимовке, нужно ли поливать кусты осенью и при каких условиях можно отказаться от дополнительных обработок против болезней. Когда лучше всего обрезать виноград и на что обратить внимание перед наступлением холодов - выяснял Главред.

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Когда обрезать виноград осенью 2026 года

Оптимальные сроки осенней обрезки зависят от температуры воздуха, степени созревания лозы и завершения активного роста растения. Слишком раннее вмешательство может нарушить естественную подготовку виноградника к холодному сезону.

Владимир Шпак подчеркивает, что ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погодные условия. Для винограда важно дождаться момента, когда растение перестанет активно развиваться.

"Обрезку нужно проводить тогда, когда лоза максимально созрела, а её рост уже практически остановился. Рост прекращается, когда сумма суточных температур опускается примерно до 10 градусов. Когда и ночью, и днем температура не превышает 10 градусов, рост полностью прекращается, ведь для винограда это биологический нуль", - отметил эксперт по виноградарству Владимир Шпак.

В Полтавской области, по наблюдениям специалиста, лучше всего планировать обрезку на конец октября или начало ноября. В то же время конкретные даты могут меняться в зависимости от температуры и состояния растений.

"В последние годы мы обычно начинаем обрезку в конце октября или в начале ноября", - рассказал он.

Почему нельзя спешить с обрезкой винограда в октябре

Теплая осенняя погода создает риск преждевременного пробуждения почек после обрезки. Это особенно актуально в начале октября, когда температура воздуха еще может оставаться высокой.

По словам виноградаря, по состоянию на 8 октября 2026 года на его участке в Карловке Полтавской области температура достигала +22 °C. В таких условиях спешить с обрезкой не стоит, даже если урожай уже собран, а других работ на винограднике почти не осталось.

"Сегодня, 8 октября, у нас +22 градуса. Понимаю, что у многих уже руки чешутся: урожай собран, виноградник готов, есть время его обрезать. Но не спешите, ведь если провести обрезку при такой плюсовой температуре, а она, по прогнозу, продержится ещё как минимум около недели, почки могут набухнуть раньше, чем нужно. Они должны раскрыться только в следующем году", - предупредил специалист.

Смотрите видео о том, можно ли обрезать виноград в тёплую погоду:

Отсрочка работ позволяет растению постепенно перейти в состояние покоя. Если же виноградарь не имеет возможности вернуться на виноградник позже, он может провести обрезку раньше, учитывая конкретные обстоятельства.

"Если есть возможность, не спешите с обрезкой - подождите и проведите её как можно позже. Но я понимаю, что сейчас в Украине довольно нестабильная ситуация и может возникнуть насущная необходимость обрезать виноград. Если позже вы не сможете этого сделать, тогда приступайте к работе сейчас. Однако лучше обрезать чуть позже - хотя бы во второй половине октября", - подчеркнул Владимир Шпак.

Что делать с листьями винограда перед обрезкой

Перед осенними работами стоит оценить, остались ли листья на кустах. Если они уже опали после заморозков, специально убирать их не нужно. В таком случае растение проходит естественный этап подготовки к зимовке.

Если же время обрезки уже приближается, а листья до сих пор держатся на лозе, их можно удалить вручную при достаточно прохладной погоде. Дальнейшие действия зависят от того, планирует ли виноградарь использовать срезанные побеги для размножения.

"Если у вас были заморозки и листья опали, это прекрасно. Не нужно его обрывать - всё сделала природа. Если же уже пора обрезать виноград, а листья до сих пор держатся на лозе, их можно снять вручную, когда на улице достаточно прохладно", - пояснил эксперт.

Если лоза нужна для заготовки посадочного материала, побеги очищают от листьев, подрезают и отправляют на хранение. Это позволяет подготовить черенки для будущего размножения винограда.

Нужно ли поливать виноград осенью перед зимовкой

Осенний полив зависит от того, насколько хорошо созрела лоза и достаточно ли влаги содержит почва. При надлежащем созревании побегов дополнительное увлажнение может быть полезно для подготовки куста к холодам.

В то же время не стоит применять одну и ту же схему для всех виноградников. Если побеги ещё не завершили созревание, чрезмерный полив нежелателен. При сухой почве можно рассмотреть возможность дополнительного увлажнения, учитывая состояние растений и погодные условия.

"Если есть возможность, в этот период лучше хорошо полить виноград - настолько обильно, насколько это возможно. Это не обязательно должен быть влагозарядный полив, но дополнительная влага все равно очень полезна для винограда, в частности для сохранения лозы", - посоветовал Владимир Шпак.

По словам специалиста, если лоза ещё не созрела полностью, от обильного полива лучше отказаться. В такой ситуации решение нужно принимать с учётом состояния побегов и влажности почвы.

Нужно ли обрабатывать виноград от болезней осенью

После сбора урожая виноградари нередко задумываются о дополнительных обработках против грибковых заболеваний. Однако необходимость таких мер зависит от состояния растения, наличия симптомов и того, мешает ли болезнь созреванию лозы.

Владимир Шпак считает, что при полностью созревших побегах и отсутствии проблем, препятствующих подготовке куста к зиме, от осенних обработок можно отказаться. В то же время это не означает, что проявления болезней на винограднике можно игнорировать во всех случаях.

"Если лоза у вас созрела, думаю, нет большого смысла бороться с болезнью в этот период. Вы уничтожите лишь часть спор, которых миллиарды, а остальные все равно останутся в почве и воздухе. Они сохранятся и в следующем году снова могут проявиться и досаждать вам. Поэтому, если лоза уже созрела, а болезнь не мешает этому процессу или растение полностью готово к зиме, от таких обработок можно отказаться", - отметил эксперт.

Сам виноградарь в конце сезона обычно не проводит дополнительных обработок, если не видит в них необходимости. Однако решение следует принимать с учетом конкретного заболевания и состояния насаждений.

Что любит и не любит виноград / Инфографика: Главред

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О авторе: Владимир Шпак YouTube-канал ведет Владимир Шпак из города Карловка Полтавской области Украины. На него подписаны 296 тысяч человек. Опубликовано более 500 видео. Канал создан для виноградарей-любителей. Основная цель - показать все этапы выращивания этой культуры, а именно: зимовку, подвязку, уход, обработку и т. д.

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