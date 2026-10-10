Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовал

Юрий Берендий
10 октября 2026, 17:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как обрезать виноград перед зимой и не навредить: эксперт советует дождаться похолодания, оценить вызревание лозы и правильно спланировать осенние работы.
Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовал
Как подготовить виноград к зиме - чем обрабатывать виноград осенью от болезней / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда обрезать виноград осенью 2026 года
  • Как правильно обрезать виноград осенью
  • Как подготовить виноград к зиме

Обрезку винограда осенью 2026 года не стоит начинать в начале октября из-за теплой погоды, которая может спровоцировать преждевременное набухание почек. Виноградарь Владимир Шпак в видео на YouTube советует дождаться замедления ростовых процессов и, по возможности, перенести работы на вторую половину месяца или начало ноября.

Специалист также рассказал, как подготовить лозу к зимовке, нужно ли поливать кусты осенью и при каких условиях можно отказаться от дополнительных обработок против болезней. Когда лучше всего обрезать виноград и на что обратить внимание перед наступлением холодов - выяснял Главред.

видео дня

Когда обрезать виноград осенью 2026 года

Оптимальные сроки осенней обрезки зависят от температуры воздуха, степени созревания лозы и завершения активного роста растения. Слишком раннее вмешательство может нарушить естественную подготовку виноградника к холодному сезону.

Владимир Шпак подчеркивает, что ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погодные условия. Для винограда важно дождаться момента, когда растение перестанет активно развиваться.

"Обрезку нужно проводить тогда, когда лоза максимально созрела, а её рост уже практически остановился. Рост прекращается, когда сумма суточных температур опускается примерно до 10 градусов. Когда и ночью, и днем температура не превышает 10 градусов, рост полностью прекращается, ведь для винограда это биологический нуль", - отметил эксперт по виноградарству Владимир Шпак.

В Полтавской области, по наблюдениям специалиста, лучше всего планировать обрезку на конец октября или начало ноября. В то же время конкретные даты могут меняться в зависимости от температуры и состояния растений.

"В последние годы мы обычно начинаем обрезку в конце октября или в начале ноября", - рассказал он.

Почему нельзя спешить с обрезкой винограда в октябре

Теплая осенняя погода создает риск преждевременного пробуждения почек после обрезки. Это особенно актуально в начале октября, когда температура воздуха еще может оставаться высокой.

По словам виноградаря, по состоянию на 8 октября 2026 года на его участке в Карловке Полтавской области температура достигала +22 °C. В таких условиях спешить с обрезкой не стоит, даже если урожай уже собран, а других работ на винограднике почти не осталось.

"Сегодня, 8 октября, у нас +22 градуса. Понимаю, что у многих уже руки чешутся: урожай собран, виноградник готов, есть время его обрезать. Но не спешите, ведь если провести обрезку при такой плюсовой температуре, а она, по прогнозу, продержится ещё как минимум около недели, почки могут набухнуть раньше, чем нужно. Они должны раскрыться только в следующем году", - предупредил специалист.

Смотрите видео о том, можно ли обрезать виноград в тёплую погоду:

Отсрочка работ позволяет растению постепенно перейти в состояние покоя. Если же виноградарь не имеет возможности вернуться на виноградник позже, он может провести обрезку раньше, учитывая конкретные обстоятельства.

"Если есть возможность, не спешите с обрезкой - подождите и проведите её как можно позже. Но я понимаю, что сейчас в Украине довольно нестабильная ситуация и может возникнуть насущная необходимость обрезать виноград. Если позже вы не сможете этого сделать, тогда приступайте к работе сейчас. Однако лучше обрезать чуть позже - хотя бы во второй половине октября", - подчеркнул Владимир Шпак.

Что делать с листьями винограда перед обрезкой

Перед осенними работами стоит оценить, остались ли листья на кустах. Если они уже опали после заморозков, специально убирать их не нужно. В таком случае растение проходит естественный этап подготовки к зимовке.

Если же время обрезки уже приближается, а листья до сих пор держатся на лозе, их можно удалить вручную при достаточно прохладной погоде. Дальнейшие действия зависят от того, планирует ли виноградарь использовать срезанные побеги для размножения.

"Если у вас были заморозки и листья опали, это прекрасно. Не нужно его обрывать - всё сделала природа. Если же уже пора обрезать виноград, а листья до сих пор держатся на лозе, их можно снять вручную, когда на улице достаточно прохладно", - пояснил эксперт.

Если лоза нужна для заготовки посадочного материала, побеги очищают от листьев, подрезают и отправляют на хранение. Это позволяет подготовить черенки для будущего размножения винограда.

Нужно ли поливать виноград осенью перед зимовкой

Осенний полив зависит от того, насколько хорошо созрела лоза и достаточно ли влаги содержит почва. При надлежащем созревании побегов дополнительное увлажнение может быть полезно для подготовки куста к холодам.

В то же время не стоит применять одну и ту же схему для всех виноградников. Если побеги ещё не завершили созревание, чрезмерный полив нежелателен. При сухой почве можно рассмотреть возможность дополнительного увлажнения, учитывая состояние растений и погодные условия.

"Если есть возможность, в этот период лучше хорошо полить виноград - настолько обильно, насколько это возможно. Это не обязательно должен быть влагозарядный полив, но дополнительная влага все равно очень полезна для винограда, в частности для сохранения лозы", - посоветовал Владимир Шпак.

По словам специалиста, если лоза ещё не созрела полностью, от обильного полива лучше отказаться. В такой ситуации решение нужно принимать с учётом состояния побегов и влажности почвы.

Нужно ли обрабатывать виноград от болезней осенью

После сбора урожая виноградари нередко задумываются о дополнительных обработках против грибковых заболеваний. Однако необходимость таких мер зависит от состояния растения, наличия симптомов и того, мешает ли болезнь созреванию лозы.

Владимир Шпак считает, что при полностью созревших побегах и отсутствии проблем, препятствующих подготовке куста к зиме, от осенних обработок можно отказаться. В то же время это не означает, что проявления болезней на винограднике можно игнорировать во всех случаях.

"Если лоза у вас созрела, думаю, нет большого смысла бороться с болезнью в этот период. Вы уничтожите лишь часть спор, которых миллиарды, а остальные все равно останутся в почве и воздухе. Они сохранятся и в следующем году снова могут проявиться и досаждать вам. Поэтому, если лоза уже созрела, а болезнь не мешает этому процессу или растение полностью готово к зиме, от таких обработок можно отказаться", - отметил эксперт.

Сам виноградарь в конце сезона обычно не проводит дополнительных обработок, если не видит в них необходимости. Однако решение следует принимать с учетом конкретного заболевания и состояния насаждений.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит и не любит виноград / Инфографика: Главред

Читайте также:

О авторе: Владимир Шпак

YouTube-канал ведет Владимир Шпак из города Карловка Полтавской области Украины. На него подписаны 296 тысяч человек. Опубликовано более 500 видео.

Канал создан для виноградарей-любителей.

Основная цель - показать все этапы выращивания этой культуры, а именно: зимовку, подвязку, уход, обработку и т. д.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
виноград
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

18:28Мир
США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

17:55Украина
Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Зачем немцы вешают на дверную ручку пакетик чая — классный лайфхак

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Последние новости

18:28

В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

17:58

Путин на "Валдае" проговорился о новой стратегии войны — чего ждать Украине

17:55

США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

17:31

Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовалВидео

17:31

"Вы не одни": блогер разъярил россиян танцем под украинскую песню на границе РФВидео

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
17:27

Мыши исчезнут раз и навсегда: один простой трюк работает мгновенноВидео

17:08

Чем заменить газон в саду: 7 альтернатив, которые требуют меньше уходаВидео

16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

Реклама
16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

Реклама
14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

14:03

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на ОболониФото

13:30

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делаютВидео

13:11

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:10

"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

13:04

Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

12:59

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания

12:49

РФ атаковала 13 регионов Украины: Зеленский раскрыл, что должно остановить Кремль

12:35

Нулевая фаза нового конфликта: что стоит за новой волной российских угроз

12:17

В Москве жалуются на одну из крупнейших атак дронов: в аэропортах коллапс

12:16

Сделка Трампа с Путиным за спиной Украины: какие уступки получила Москва и почему

12:13

Китайский гороскоп на завтра, 11 октября: Лошадям - встречи, Собакам - лидерство

11:20

Как правильно стирать постельное белье осенью и зимой: основные правила

11:05

"Мы сожжем их НПЗ": в Киеве возмущены сделкой Трампа с Путиным - Financial Times

10:54

Алексей Суханов заговорил о пополнении в семье: "Не теряю надежды"

10:45

Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского

Реклама
10:34

Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

09:55

"Плакала по ночам": Наталку Денисенко предали близкие люди

09:50

Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно: каким будет следующий шаг

09:49

Ростов-на-Дону трясло от взрывов: возник пожар, есть серьезные поражения

09:13

Сотрудничество и обвинение Украины: в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа

08:45

Новый скандал между Вашингтоном и Киевом: почему Трамп пошел на сделку с Путиным

08:33

Земля под влиянием затяжных магнитных бурь: когда ударит новый геомагнитный шторм

07:46

РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: часть подъезда обрушилась, есть жертвыФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 октября: Ракам — трудности, Стрельцам — новый этап

05:31

Яркие цветы к Рождеству: когда сажать амариллис, чтобы он зацвел как раз вовремя

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять