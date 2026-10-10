Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в Киеве.

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Киевлян призвали делать запасы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Власти Киева призывают позаботиться о самых необходимых индивидуальных запасах

Киевлянам рекомендуют сделать запасы питьевой и технической воды

В связи с усилением обстрелов энергосистемы Украины городские власти Киева призывают жителей столицы заранее позаботиться о самых необходимых индивидуальных запасах на случай возможных аварийных ситуаций.

"Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение всех потребителей, а городские коммунальные службы – над восстановлением штатных параметров водоснабжения. Однако интенсивность обстрелов растет. Поэтому городские власти, как и в прошлые годы, призывают киевлян позаботиться о самых необходимых индивидуальных запасах", – говорится в сообщении Киевской городской администрации.

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Так, киевлянам рекомендуют сделать запасы питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы оптимально сделать как минимум на 3 дня.

"В столице 155 бюветных комплексов могут работать от генераторов в случае отключений электроэнергии", – добавили в КГГА.

Также рекомендуется зарядить пауэрбанки и портативные зарядные станции, сделать необходимый запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т. п., а также позаботиться о запасе продуктов длительного хранения и тех, которые не требуют электроэнергии для приготовления.

"Утеплите свое помещение – заклейте стыки окон и проверьте наружную изоляцию окон, поместите алюфольгу или другой теплоизолирующий материал между стеной и батареей", – рекомендует КГГА.

Также следует позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Киевлян призывают надевать светоотражающую одежду или носить светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.

"Следите за официальной информацией от городских властей. Рекомендуем горожанам установить приложение "Киев Цифровой", подписаться на официальные страницы КГГА в Telegram, Facebook, WhatsApp и Instagram, следить за новостями на телеканале "Киев24", "Радио Киев – 98 FM" и в интернет-издании "Вечерний Киев" или слушать эфир Суспильного вещателя", – резюмировали в КГГА.

В каких городах зимой ожидаются самые серьезные проблемы с электроснабжением

По мнению эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, наиболее сложная ситуация с электричеством зимой может сложиться в населенных пунктах, расположенных недалеко от зоны боевых действий. По его прогнозу, перебои с электроснабжением там будут длиться дольше и могут сохраняться не только в холодное время года.

В число городов с наибольшими рисками эксперт включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Также среди потенциально проблемных городов он назвал Чернигов, Одессу, Днепр и Киев.

При этом для столицы Рябцев ожидает менее сложный сценарий, чем для Харькова. Согласно его основному прогнозу, ограничения на подачу электроэнергии в Киеве будут вводить преимущественно в часы пикового потребления, когда нагрузка на энергосистему достигает максимума.

Напомним, ранее в Киеве временно приостановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Также остановили работу эскалаторов на станциях. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.

Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Как сообщалось, в Украине в некоторых регионах будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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