Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

Алексей Тесля
10 октября 2026, 22:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в Киеве.
продукты, вода
Киевлян призвали делать запасы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Власти Киева призывают позаботиться о самых необходимых индивидуальных запасах
  • Киевлянам рекомендуют сделать запасы питьевой и технической воды

В связи с усилением обстрелов энергосистемы Украины городские власти Киева призывают жителей столицы заранее позаботиться о самых необходимых индивидуальных запасах на случай возможных аварийных ситуаций.

"Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение всех потребителей, а городские коммунальные службы – над восстановлением штатных параметров водоснабжения. Однако интенсивность обстрелов растет. Поэтому городские власти, как и в прошлые годы, призывают киевлян позаботиться о самых необходимых индивидуальных запасах", – говорится в сообщении Киевской городской администрации.

видео дня

Так, киевлянам рекомендуют сделать запасы питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы оптимально сделать как минимум на 3 дня.

"В столице 155 бюветных комплексов могут работать от генераторов в случае отключений электроэнергии", – добавили в КГГА.

Также рекомендуется зарядить пауэрбанки и портативные зарядные станции, сделать необходимый запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т. п., а также позаботиться о запасе продуктов длительного хранения и тех, которые не требуют электроэнергии для приготовления.

"Утеплите свое помещение – заклейте стыки окон и проверьте наружную изоляцию окон, поместите алюфольгу или другой теплоизолирующий материал между стеной и батареей", – рекомендует КГГА.

Также следует позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Киевлян призывают надевать светоотражающую одежду или носить светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.

"Следите за официальной информацией от городских властей. Рекомендуем горожанам установить приложение "Киев Цифровой", подписаться на официальные страницы КГГА в Telegram, Facebook, WhatsApp и Instagram, следить за новостями на телеканале "Киев24", "Радио Киев – 98 FM" и в интернет-издании "Вечерний Киев" или слушать эфир Суспильного вещателя", – резюмировали в КГГА.

В каких городах зимой ожидаются самые серьезные проблемы с электроснабжением

По мнению эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, наиболее сложная ситуация с электричеством зимой может сложиться в населенных пунктах, расположенных недалеко от зоны боевых действий. По его прогнозу, перебои с электроснабжением там будут длиться дольше и могут сохраняться не только в холодное время года.

В число городов с наибольшими рисками эксперт включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Также среди потенциально проблемных городов он назвал Чернигов, Одессу, Днепр и Киев.

При этом для столицы Рябцев ожидает менее сложный сценарий, чем для Харькова. Согласно его основному прогнозу, ограничения на подачу электроэнергии в Киеве будут вводить преимущественно в часы пикового потребления, когда нагрузка на энергосистему достигает максимума.

Напомним, ранее в Киеве временно приостановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Также остановили работу эскалаторов на станциях. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.

Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Как сообщалось, в Украине в некоторых регионах будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Читайте также:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:18Украина
Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:18Энергетика
Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

20:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с птицами за 54 с

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Какие сидераты посеять в октябре: 3 лучших культуры для почвы

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Последние новости

22:31

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

22:27

Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

22:23

"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыкуВидео

22:08

Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

21:44

Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
21:18

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:17

"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсеФото

21:13

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

20:40

Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

Реклама
20:18

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:11

Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

20:11

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

19:52

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

19:32

Почему 11 октября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

19:27

Одна ошибка — и плодовое дерево может погибнуть: что успеть сделать в октябреВидео

19:10

Коваленко разнес план энергозащиты Киева: что могли сделать за 5 летмнение

18:49

Как прогнать кротов с участка без яда: понадобятся только вода и одно средствоВидео

18:43

Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд: "Одно из самых страшных событий"

18:28

В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

17:58

Путин на "Валдае" проговорился о новой стратегии войны — чего ждать Украине

Реклама
17:55

США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

17:31

Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовалВидео

17:31

"Вы не одни": блогер разъярил россиян танцем под украинскую песню на границе РФВидео

17:27

Мыши исчезнут раз и навсегда: один простой трюк работает мгновенноВидео

17:08

Чем заменить газон в саду: 7 альтернатив, которые требуют меньше уходаВидео

16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

15:14

Спустя 25 лет: Бритни Спирс неожиданно обнародовала архивную песню

15:07

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

15:05

Россия готовит новый удар баллистикой по Киеву: мониторы назвали цели атаки

14:50

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

14:48

"Индульгенция для Путина": Москва ничего не дала США в обмен на дизель

Реклама
14:32

У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

14:26

Внук Аллы Пугачевой, который "ушел на СВО", неожиданно объявился — детали

14:03

За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзяВидео

14:03

РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на ОболониФото

13:30

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делаютВидео

13:11

В киевском метрополитене остановили движение поездов — что произошло

13:10

"Меня спасли": Бужинская перенесла три операции в Германии

13:04

Уксус и сода вместо магазинной химии: 8 рецептов домашних средств для уборки

12:59

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания

12:49

РФ атаковала 13 регионов Украины: Зеленский раскрыл, что должно остановить Кремль

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять