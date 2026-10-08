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В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

Инна Ковенько
8 октября 2026, 18:33обновлено 8 октября, 19:31
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Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.
В Киеве приостановили движение на всех трех линиях метро
В Киеве приостановили движение на всех трех линиях метро / Коллаж: Главред, фото: Киевский метрополитен

Главное:

  • В Киеве временно остановили движение на всех трех ветвях метро
  • Часть станций обесточена, эскалаторы также временно не работают
  • Из-за атаки РФ в Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии

В Киеве временно приостановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Также остановили работу эскалаторов на станциях.

Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, причиной стало снижение напряжения от внешних центров питания.

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"Из-за снижения напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов", - говорится в сообщении.

По данным местных пабликов, часть станций обесточена.

В КГГА отметили, что о возобновлении работы метрополитена сообщат дополнительно.

В то же время в ДТЭК сообщили об аварийном отключении электроэнергии в Киеве из-за атаки врага. Графики отключений пока временно не действуют.

О любых изменениях и ситуации с электроснабжением компания будет сообщать дополнительно.

ОБНОВЛЕНО 19:28. Позже в КГГА сообщили, что движение поездов возобновлено на всех трех линиях столичного метрополитена.

Отмечается, что поезда курсируют с увеличенными интервалами:

  • "красная" линия - 10 минут;
  • "синяя" линия - 5 минут;
  • "зеленая" линия - 10 минут.

Все станции метро открыты для входа. Постепенно работа метрополитена возвращается к штатному режиму.

Какими могут быть отключения света зимой

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения коснутся столицы и Киевской области, а также регионов вдоль линии фронта - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

"По прогнозам, при среднесуточной температуре -10 °C и если не будет новых значительных обстрелов, отключения будут продолжаться в утренние часы на уровне 2–3 очередей - до 2 часов, а вечером до 4 очередей одновременно - от 3 до 4 часов", - рассказал он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Энергетика / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Главред писал, что РФ разработала план по уничтожению украинской энергетики. Он предусматривает вывод из строя 60 ключевых объектов - от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

Напомним, Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Ранее сообщалось, что 8 октября в некоторых регионах Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

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Об источнике: Киевский метрополитен

Киевский метрополитен - скоростная внеуличная, преимущественно подземная, транспортная система Киева. Действуют три линии, эксплуатационная протяженность которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. Все линии электрифицированы постоянным напряжением 825 В, на них курсируют 5-вагонные электропоезда длиной около 100 м. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, а также круглосуточно функционирует в качестве укрытия во время воздушной тревоги, пишет Википедия.

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