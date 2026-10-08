РФ разработала план уничтожения энергетики Украины — "Схемы" раскрыли подробности

Журналисты выяснили, какие объекты и чем планирует атаковать враг.

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В РФ подсчитали, сколько дронов и ракет потребуется для уничтожения украинской энергосистемы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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Журналисты изучили перехваченный документ РФ об уничтожении энергетики Украины

Враг хочет вывести из строя 60 ключевых энергообъектов Украины

РФ выбрала три города для основного удара

Страна-агрессор Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики. Он предусматривает вывод из строя 60 ключевых объектов - от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы", которые получили от источников в Силах обороны копию российского документа, датированного августом 2026 года, под названием "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины".

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Враг изучал украинские энергообъекты

Авторы документа не указаны, метаданные файла изменены, часть страниц в копии отсутствует. В качестве источников данных в комментариях указаны OpenStreetMap, Worldometers, официальные сайты "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Киевтеплоэнерго", Минэнерго и ДТЭК, а также генплан Киева и паспортные характеристики генерирующих мощностей.

Большинство ссылок ведёт на оценки неназванных представителей Вооружённых сил РФ и выводы "рабочей группы" без указания фамилий.

РФ определила приоритетные цели для уничтожения

Приоритетными для противника, согласно плану, будут электрогенерация и электроснабжение, водоснабжение, канализация и тепло.

В первую очередь россияне планируют наносить удары по приграничным узлам на западе, через которые идет импорт электроэнергии из ЕС - трансграничных линиях, высоковольтных подстанциях и интерконнекторах, а также по десяти крупным ГЭС на Днепре и Днестре и по Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Общий арсенал, заложенный в расчет - до 770 БПЛА "Молния", "Герань" и ракет-дронов "Дань-Т/Бандероль", 170 ФАБ и 75 баллистических ракет "Кинжал" и "Искандер-М".

Ракета Кинжал / Инфографика: Главред

Оккупанты рассчитали количество оружия для ударов по отдельным объектам

Напротив каждой цели в документе стоит отдельный наряд. На открытое распределительное устройство АЭС заложено два "Искандера" - то есть шесть ракет на три станции.

На одну ГЭС или ТЭЦ - до 25 дронов или три "Кинжала", причем для ТЭЦ дополнительно упоминаются около 25 ФАБ-500 и пять "Искандеров-М". Подстанция и интерконнектор оценены в 15 дронов или три "Кинжала", объект ЖКХ - в 25 ФАБ или пять "Искандеров", котельная - в 20 "Гераней" или "Дань-Т/Бандеролей".

Именно в пункте о котельных авторы оставили пометку, которая прямо допускает гибель людей: применение других типов вооружения, кроме указанных, из-за близости к жилым районам может привести к потерям среди мирного населения.

Тип оружия привязан к дальности: на 40–60 километров - "Молнии" и ФАБ-500, на 60–500 - "Герань-4", "Дань-Т/Бандероль" и "Искандер-М", свыше 500 километров - "Кинжал", "Калибр", "Орешник" и "Циркон".

Ракета Циркон / Инфографика: Главред

Россия выбрала основные города-цели

Главными целями названы Киев, Харьков и Одесса, в перечень приоритетных городов также включены Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.

Отдельно рассмотрена столица: слабым местом разветвленной киевской системы авторы считают пять подстанций "Киевского кольца".

Поражение 12 ключевых подстанций Киева, Харькова и Одессы, согласно расчётам документа, должно остановить до 90 % электроснабжения. Для этого потребуется 40–50 "Молний" и 130–140 "Герань-4" или "Дань-Т/Бандероль".

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

В Кремле провели расчеты, но боевого приказа пока не было

Тактика ударов по объектам генерации для Украины не нова. В Офисе генпрокурора сообщили "Схемам", что с начала полномасштабного вторжения уже расследуются 3374 удара по 1177 энергетическим объектам. Профильные специалисты, к которым обратились журналисты, говорят, что подобные файлы видели и раньше.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко датирует появление аналогичных документов 2023 годом.

"Нынешний документ, в принципе, ничем принципиально не отличается и никаких новых горизонтов не открывает. Раньше была "Герань", Х-101, ну и другие разновидности, например Х-59, Х-69, "Калибры". Сейчас их стало заметно меньше, по крайней мере в названиях презентаций", - отмечает Харченко.

Назначение файла эксперт видит не в оперативной плоскости.

"Это не боевое распоряжение. Это документ, подготовленный для демонстрации концепции высоким российским чинам, которые должны сказать: „О, да, всё уничтожаем и отлично распланировали". Мы, со своей стороны, создаем инженерно-техническую защиту фортификационных сооружений и совершенствуем системы ПВО", - резюмирует он.

Представитель украинского ВПК на условиях анонимности заявил, что был ознакомлен с документом ещё до обращения журналистов. По его словам, речь идет об инструменте для формирования потребности и планового изготовления необходимого количества средств поражения - такой расчет обосновывает перед производителями и структурами, принимающими решения, именно такие объемы запасов вооружения.

"План непосредственного уничтожения - это будет другой документ. В нём будет указано распределение средств поражения, а также даты проведения операций и нанесения ударов", - уточнил собеседник.

Украина проинформировала партнеров о намерениях РФ

О намерениях России европейских партнеров проинформировал министр энергетики Денис Шмыгаль 17 сентября на пятой министерской встрече Координационной группы G7+ по вопросам энергетики Украины.

"Партнеров, как и нас, поразил цинизм, такой холодный террористический расчет того, как уничтожать нашу энергетику... Документы составлены очень холодно, очень четко. С таблицами, с количеством оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. Все рассчитано, наряды (они так их называют - Главред) на каждый объект расписаны. Мы понимаем, как они будут действовать", - рассказал министр в эфире телемарафона.

Шмыгаль отметил, что Украина будет отвечать на возможные атаки дальнобойными ударами.

"Наши удары, если враг атакует нас, будут продолжаться. России будет больно. Безусловно, мы готовимся к этой зиме совсем иначе, чем готовились к прошлой", - подчеркнул он.

Высокопоставленные чиновники ЕС в беседе с "Радио Свобода" согласились, что план выглядит реалистичным, тогда как другой источник в европейских дипломатических кругах призвал осторожнее интерпретировать подобные документы, поскольку Киев заинтересован в усилении аргументов в пользу дальнейшей западной поддержки.

Энергетический террор РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в четверг, 8 октября, в Украине начались аварийные отключения света. Графики не действуют в Киевской области и еще как минимум в четырех областях из-за последствий атак РФ.

Ранее сообщалось, что 8 октября в части регионов Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Накануне стало известно, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

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Об источнике: "Схемы: коррупция в деталях" "Схемы: коррупция в деталях" - проект журналистских расследований и аналитики украинской редакции Радио Свобода. В 2020 году проекту была присуждена международная премия "Свободная пресса Восточной Европы 2020", пишет Википедия.

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