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Удар РФ по жилому дому в Прилуках: число погибших выросло до 22

Анна Ярославская
8 октября 2026, 07:53
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Спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.
Атака РФ на Прилуки
Атака на Прилуки - поисковая операция длилась всю ночь / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • В Прилуках в результате удара погибли 22 человека, из них 5 детей
  • Ранения получили 54 человека, спасти удалось 15 жителей
  • Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы многоэтажки

В Прилуках Черниговской области всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилой многоэтажке. По состоянию на утро подтверждена гибель 22 человек, среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили травы, в том числе 7 детей. Об этом сообщили в ГСЧС.

Во время спасательной операции удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.

видео дня

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

  • В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом
    В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом Фото: ГСЧС
  • В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом
    В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом Фото: ГСЧС
  • В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом
    В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом Фото: ГСЧС
  • В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом
    В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом Фото: ГСЧС
  • В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом
    В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом Фото: ГСЧС
  • В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом
    В Прилуках продолжается разбор завалов на месте удара РФ в жилой дом Фото: ГСЧС

РФ ударила по жилому дому в Прилуках - новости

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет, баллистические и противокорабельные ракеты, а также 130 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили или подавили 161 цель. Основными направлениями удара стали Киевщина, Харьковщина, Полтавщина и Днепропетровщина.

Оккупанты также ударили по жилой пятиэтажке в Прилуках - было прямое попадание, разрушены два подъезда. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали.

Сообщалось, что самой маленькой раненой девочке всего три года. Также среди пострадавших есть полицейская – ее муж, который еще до недавнего времени воевал в составе полиции на фронте, и мать погибли.

В разрушенном в результате атаки РФ доме погибла работница группы "Нафтогаз Украины".

В Прилуках объявили три дня траура по погибшим.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток - мониторы

7 октября мониторинговые каналы сообщили, что новый удар по Украине может произойти уже в течение 4–7 суток. Существует риск повторной баллистической атаки на Киев и область, а также возможных ударов по энергетической инфраструктуре.

Еще до массированной атаки в ночь на 7 октября мониторинговые каналы предупреждали о возможных ударах России по энергетической инфраструктуре.

Среди вероятных целей называли:

  • Харьковскую область - Змиев и Харьков;
  • Тернопольскую область - Тернополь;
  • Львовскую область - Добротвир, Дрогобыч и Ходоров;
  • Ровенскую и Хмельницкую области - энергетические объекты;
  • Киев - Голосеевский район, Дарницкую ПС и ТЭЦ-6;
  • Киевскую область - Трипольскую ТЭС и подстанцию 750/330/35 кВ "Киевская", через которую электроэнергия с Ровенской АЭС поступает в столицу.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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