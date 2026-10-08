Удар РФ по жилому дому в Прилуках: число погибших выросло до 22

Кратко:
- В Прилуках в результате удара погибли 22 человека, из них 5 детей
- Ранения получили 54 человека, спасти удалось 15 жителей
- Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы многоэтажки
В Прилуках Черниговской области всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилой многоэтажке. По состоянию на утро подтверждена гибель 22 человек, среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили травы, в том числе 7 детей. Об этом сообщили в ГСЧС.
Во время спасательной операции удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.
В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.
РФ ударила по жилому дому в Прилуках - новости
Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на 7 октября нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет, баллистические и противокорабельные ракеты, а также 130 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили или подавили 161 цель. Основными направлениями удара стали Киевщина, Харьковщина, Полтавщина и Днепропетровщина.
Оккупанты также ударили по жилой пятиэтажке в Прилуках - было прямое попадание, разрушены два подъезда. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали.
Сообщалось, что самой маленькой раненой девочке всего три года. Также среди пострадавших есть полицейская – ее муж, который еще до недавнего времени воевал в составе полиции на фронте, и мать погибли.
В разрушенном в результате атаки РФ доме погибла работница группы "Нафтогаз Украины".
В Прилуках объявили три дня траура по погибшим.
Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток - мониторы
7 октября мониторинговые каналы сообщили, что новый удар по Украине может произойти уже в течение 4–7 суток. Существует риск повторной баллистической атаки на Киев и область, а также возможных ударов по энергетической инфраструктуре.
Еще до массированной атаки в ночь на 7 октября мониторинговые каналы предупреждали о возможных ударах России по энергетической инфраструктуре.
Среди вероятных целей называли:
- Харьковскую область - Змиев и Харьков;
- Тернопольскую область - Тернополь;
- Львовскую область - Добротвир, Дрогобыч и Ходоров;
- Ровенскую и Хмельницкую области - энергетические объекты;
- Киев - Голосеевский район, Дарницкую ПС и ТЭЦ-6;
- Киевскую область - Трипольскую ТЭС и подстанцию 750/330/35 кВ "Киевская", через которую электроэнергия с Ровенской АЭС поступает в столицу.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
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