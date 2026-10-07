РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возросло

В результате атаки разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома.

https://glavred.info/analytics/rf-udarila-po-zhilomu-domu-v-prilukah-mnogo-pogibshih-i-ranenyh-10802237.html Ссылка скопирована

Войска РФ атаковали Прилуки крылатыми ракетами / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

Войска РФ атаковали Прилуки крылатыми ракетами

В результате удара по 5-этажке погибли 14 человек

Правоохранители начали досудебное расследование

В среду, 7 октября, российские оккупанты ударили ракетами по городу Прилуки Черниговской области, в результате чего есть погибшие и много раненых.

Воздушная тревога в Прилуцком районе продолжалась с 03:09 до 07:05. В ВСУ предупреждали о движении крылатых ракет в направлении города. Около 07:00 в Прилуках прогремели мощные взрывы.

видео дня

В результате атаки разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома, повреждены соседние жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие, автомобили.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 7 октября войска РФ атаковали город с применением крылатых ракет.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус написал в Telegram об ударе по городу.

"Было прямое попадание в пятиэтажку... Поисково-спасательная операция продолжается. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Работаем в координации с местными властями. Определены задачи по быстрой ликвидации последствий этих жестоких ударов", – отметил Чаус.

По обновленным данным от ГСЧС, в результате удара по 5-этажке погибли 14 человек, среди которых 4 детей.

"50 человек пострадали, из них 7 детей. Спасли 15 человек, из них одного ребенка", - говорится в сообщении.

В МВД сообщали, что самой маленькой раненой девочке всего три года. Также среди пострадавших есть полицейская – ее муж, который еще до недавнего времени воевал в составе полиции на фронте, и мать погибли.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, "под завалами до сих пор могут быть люди. На месте постоянно работают спасатели - делают все, чтобы найти каждого и каждую".

По информации председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко, в разрушенном в результате атаки РФ доме погибла работница группы "Нафтогаз Украины".

"В доме, где российская ракета разрушила целый подъезд, проживают, в том числе, работники Группы "Нафтогаз". На эту минуту известно об одной погибшей коллеге. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Федоренко.

В Прилуках объявили три дня траура по погибшим.

"Прилуцкий городской совет, его исполнительный комитет и вся территориальная община выражают искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Никакие слова не способны уменьшить боль от этой невосполнимой утраты. Сегодня вся Прилуцкая община склоняет головы в глубокой скорби. Мы разделяем боль тех, кто потерял самых дорогих людей, и молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших. Каждая человеческая жизнь бесценна. Каждая утрата - это наша общая боль", - говорится в сообщении.

Как пишет Телеграм-канал "Прилуки на зв'язку", более 18 тысяч жителей Прилук остались без газа после атаки.

В результате атаки 7 октября повреждены газораспределительные сети в городе.

"Наши команды сейчас обследуют сети и оборудование, чтобы полностью оценить масштаб повреждений. После этого будем иметь четкое понимание объема работ и последовательности восстановления. Запуск отдельных участков будет начинаться только после проверки их технического состояния и подтверждения возможности безопасной работы. Работаем вместе со всеми привлеченными службами, чтобы как можно быстрее перейти к возобновлению газоснабжения", – отметила председатель правления ООО "Газораспределительные сети Украины" Людмила Киндер.

Кроме того, как уточняет Телеграм-канал "Прилуки на зв'язку", сегодня, 7 октября, Прилуки были обстреляны ракетами с самолетов Ту-160, которые долгое время базировались на местном аэродроме – Прилуки фактически стали первой базой, куда в период СССР поступили эти самолеты.

"Первый советский Ту-160 прибыл туда в апреле 1987 года, а к 1994-му в Прилуках было 19 таких самолетов. После распада СССР эти самолеты остались на территории уже независимой Украины, однако часть впоследствии передали РФ. И сегодня эти бомбардировщики наносят сокрушительные удары по нашей стране", - говорится в сообщении.

Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине 7 октября - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В частности, в Подольском районе в результате атаки врага произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания. В результате российской атаки погибли два человека, еще двоих удалось спасти.

Российские войска утром 7 октября нанесли ракетный удар по жилому району Кременчуга в Полтавской области - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе. По предварительной информации, двое человек погибли. Еще семеро получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Российская оккупационная армия также нанесла удар по жилому многоэтажному дому в Прилуках. Ракетный удар произошел утром в среду, когда люди еще спали. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. На месте работают все службы, продолжается разбор завалов.

Другие новости:

О персоне: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред