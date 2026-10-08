В Украине начались экстренные отключения: какие области остались без света

Во время введения чрезвычайных ограничений почасовые графики не действуют, поэтому предсказать время восстановления электроснабжения невозможно.

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Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Киеве ввели аварийные отключения света

К ограничениям присоединились Харьков и еще три области

В четверг, 8 октября, в Украине начались аварийные отключения света. Графики не действуют в Киевской области и еще как минимум в четырех областях.

Согласно сообщению ДТЭК, в Киеве ввели графики аварийных отключений электроэнергии. О причине ограничений не сообщается.

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"Киев: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в сообщении.

Параллельно со столицей об аналогичных мерах сообщили облэнерго Сумской, Житомирской и Черниговской областей. Впоследствии перечень регионов дополнили - к режиму экстренных отключений присоединились Харьков и Харьковская область.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Почему начались отключения света

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за падения уровня напряжения в высоковольтной сети в некоторых районах Киева и области в настоящее время применяются аварийные отключения.

"Ранее объявленные графики почасовых отключений пока не будут действовать. Возвращение к прогнозируемым графикам отключений электроэнергии произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры - на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

"Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей", - сообщают в "Укрэнерго".

Какими могут быть отключения света зимой

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

По его словам, наиболее ощутимые ограничения коснутся столицы и Киевской области, а также регионов вдоль линии фронта - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

"По прогнозам, при среднесуточной температуре -10 °C и если не будет новых значительных обстрелов, отключения будут продолжаться в утренние часы на уровне 2–3 очередей - до 2 часов, а вечером до 4 очередей одновременно - от 3 до 4 часов", - рассказал он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в "Укрэнерго" заявляли, что 8 октября в некоторых регионах Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил украинцев о возможном начале отключений света уже в октябре. В частности, по его словам, жители столицы могут оставаться без света по 14–16 часов в сутки.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.

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Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

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