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В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

Юрий Берендий
7 октября 2026, 19:59
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Аварийные и экстренные отключения были введены в Киеве и четырех областях. В столице есть перебои с водой, остановили электротранспорт и фуникулер.
В нескольких областях одновременно действуют аварийные отключения электроэнергии
В нескольких областях одновременно действуют аварийные отключения электричества / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Аварийные отключения действуют в пяти регионах
  • В Киеве из-за отключения электричества возникли перебои с водоснабжением

Аварийные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской и Черниговской областях. В столице из-за проблем с электроснабжением возникли перебои с водоснабжением на правом берегу. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, АО "Житомиробленерго", АО "Полтаваоблэнерго", "Черниговоблэнерго" и ДТЭК.

В столице ситуация с электроснабжением уже повлияла на работу части водопроводной инфраструктуры. По словам Виталия Кличко, из-за отключения электроэнергии на отдельных объектах возникли перебои с подачей воды.

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"Из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города наблюдаются перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением", - сообщил Кличко.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что в Киеве и Киевской области по команде НЭК "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК подчеркнули, что во время экстренных ограничений обычные графики отключений не действуют.

"Киев и Киевская область: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", - сообщили в ДТЭК.

Также из-за отсутствия напряжения в контактной сети на правом берегу Киева временно приостановили движение электротранспорта. В то же время на Оболони и в жилом массиве Виноградарь электротранспорт продолжает работать. Из-за проблем с электроснабжением временно остановили работу киевского фуникулера.

"На правом берегу Киева временно приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети. В то же время в районе "Оболонь" и жилом массиве "Виноградарь" электротранспорт продолжает движение", - сообщили в КГГА.

Аварийные ограничения одновременно вводятся в нескольких областях. В частности, в Житомирской области потребителей призвали отключить от сети чувствительную технику, чтобы защитить её от возможных скачков напряжения.

"В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (АОЭ). В целях безопасности и защиты ваших устройств отключите от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения!" - сообщили в АО "Житомиробленерго".

В Полтавской области аварийный режим также ввели по команде НЭК "Укрэнерго". Ограничения начали действовать в 19:31.

"В области введен график аварийных отключений! В 19:31 получена команда от НЭК "Укрэнерго" о введении графика аварийных отключений в полном объеме", - сообщили в АО "Полтаваоблэнерго".

Кроме того, в Черниговской области по указанию НЭК "Укрэнерго" одновременно задействовали десять очередей отключений.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в Черниговской области введены 10 очередей графика аварийных отключений (ГАВ)", - сообщили в Черниговском облэнерго.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Для чего РФ атакует линии электропередач - комментарий эксперта

Российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же долгосрочной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций. Восстановление ЛЭП значительно проще, тогда как замена трансформаторного оборудования может потребовать длительного времени. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Разница между повреждением линии и выводом из строя подстанции в первую очередь связана со сложностью оборудования. Крупные трансформаторы стоят миллионы долларов, могут весить сотни тонн, а их производство занимает около года. Кроме того, транспортировка такого оборудования может занять ещё до шести месяцев.

Линии электропередач имеют значительно более простую конструкцию, поэтому последствия таких попаданий энергетики способны устранять быстрее.

"Да, повреждение линий может быть неприятным с точки зрения краткосрочных графиков аварийных отключений. Из-за попадания может пропасть свет в отдельных районах или регионах. Но, на мой взгляд, это точно не является какой-то новой стратегической угрозой", - отметил Харченко.

В то же время атаки на ЛЭП могут напрямую влиять на быт потребителей, поскольку повреждение отдельных участков сети способно временно оставлять без электроэнергии целые районы или регионы.

Отвечая на вопрос о причинах таких ударов, эксперт связал их со стремлением российской стороны создавать перебои с электроснабжением для гражданского населения.

"Чистый терроризм. Отключить людям свет. Но вы отключите - мы подключим", - сказал Харченко.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия сместила фокус ударов на Киевский энергетический регион. Он пояснил, что оккупанты пытаются изолировать Киевский энергорегион от общей энергосистемы. По его словам, в течение июля, августа и сентября среднее количество ударов по энергетическим объектам составляло от 150 до 180 в месяц.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозировал, что зимой отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. Он отметил, что в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки отключения будут усиливаться и могут достигать как минимум шести часов. По его оценке, дефицит должен покрываться импортом в объеме 2,3 ГВт, а без полноценного электроснабжения остаются 1100 домов, подключенных к Дарницкой ТЭЦ.

НЭК "Укрэнерго" сообщила, что 8 октября в некоторых регионах будут введены почасовые отключения. "Укрэнерго" проинформировала об установленных графиках на 8 октября и об ограничениях мощности для бизнеса. Сообщается, что режим будет действовать с 00:00 до 23:59, объем отключений составит от 0,5 до 1,5 очереди, а для промышленности предусмотрены ограничения мощности.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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