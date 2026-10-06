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Чем Украина сейчас неэффективнее сбивает реактивные дроны РФ: в ВС ответили

Дарья Пшеничник
6 октября 2026, 19:31
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Украина уже наносит удары по дронопортам противника, но эти сооружения залиты бетоном и чрезвычайно устойчивы к поражениям.

шахед, реактивный дрон
В Военно-воздушных силах назвали самое эффективное оружие против реактивных дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Кратко:

видео дня
  • F-16 - самое эффективное средство против реактивных БПЛА РФ
  • Ресурс истребителей расходуется в больших объемах
  • Несколько дронопортов противника уже поражены

Истребители F-16 сегодня являются одним из самых эффективных средств поражения реактивных беспилотников России. Об этом на заседании временной следственной комиссии заявил заместитель командующего Воздушными силами, полковник Юрий Черевашенко, сообщает УНИАН.

Отдельным вопросом в ходе заседания стал физический износ боевых машин, работающих с чрезвычайно высокой интенсивностью.

Эксплуатация на пределе возможностей

Количество огневых задач, которые ежедневно выполняет украинская боевая авиация, напрямую влияет на техническое состояние парка. Часть работ по продлению летной годности инженерные службы способны выполнять самостоятельно, однако все, что выходит за установленные пределы, находится вне зоны ответственности Украины.

"Любая авиационная техника имеет свой ресурс, а в Украине эти ресурсы используются в очень больших объемах. Потому что очень много огневых задач, которые необходимо выполнить. Чем больше используется ресурс, тем больше нужно продлевать либо сверх ресурса, что могут делать только партнеры, либо в пределах ресурса своими силами. То есть это очень сложная работа", - подчеркнул Черевашенко.

Удары по местам запуска

Полковник советует вести борьбу с ударными беспилотниками еще до их взлета - непосредственно по инфраструктуре противника. По его словам, такие операции уже перешли из теоретической плоскости в практическую, хотя говорить о системности пока рано.

"Насколько мне известно, сейчас это начали активно использовать. Возможно, пока это не носит массовый характер, но несколько дронопортов были поражены и некоторое время не функционировали до восстановления. Конечно, чтобы вы понимали, это очень серьезные фортификационные сооружения, залитые бетоном, и поражать их довольно сложно", - отметил он.

Другая составляющая противодействия касается тех типов беспилотников, которые не взлетают с земли. Реактивные аппараты и "Бандероль" россияне запускают с воздушных платформ, поэтому приоритетной целью становятся сами самолеты-носители, в частности те, что сбрасывают управляемые авиабомбы, отмечает представитель Воздушных сил.

Почему ПВО Украины до сих пор не успевает за реактивными дронами РФ

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты её решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Противодействие реактивным беспилотникам РФ - последние новости

Как писал Главред, Юрий Черевашенко на заседании парламентской Временной следственной комиссии также заявил, что скорость российских реактивных дронов может вырасти до 800–900 км/ч, тогда как сейчас они разгоняются максимум до 600 км/ч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что остановить российские дроны можно еще на производственной линии. Производство дронов и ракет РФ зависит от иностранных компонентов, поступающих, в частности, из Европы, США, Китая, Японии и других стран. Он призвал перекрывать соответствующие цепочки поставок и усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Напомним, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

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Об персоне: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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