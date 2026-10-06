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РФ планирует разогнать реактивные дроны до 900 км/ч: в ВС предупредили о новой угрозе

Инна Ковенько
6 октября 2026, 15:41обновлено 6 октября, 16:14
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Кроме того, Россия планирует увеличить долю реактивных дронов среди беспилотников, которые она запускает по Украине.
Россия планирует разогнать реактивные дроны до 800–900 км/ч
Россия планирует разогнать реактивные дроны до 800–900 км/ч / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Главное из заявлений Черевашенко:

  • Скорость реактивных дронов РФ может вырасти до 800–900 км/ч
  • Доля реактивных БПЛА России может вырасти до 80%
  • Массовые поставки перехватчиков ожидаются не раньше конца ноября

Скорость российских реактивных дронов может вырасти до 800–900 км/ч, тогда как сейчас они разгоняются максимум до 600 км/ч. Об этом заявил заместитель командующего Воздушных Сил ВСУ Юрий Черевашенко на заседании парламентской Временной следственной комиссии.

"Прогнозируем, что скорость российских реактивных дронов может достичь 800–900 км в час", - заявил он.

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По его словам, пока такие скорости у российских реактивных БПЛА еще не фиксировались.

Черевашенко также сообщил, что с июля Россия существенно увеличила использование реактивных беспилотников. Сейчас они составляют около 40% от всех БПЛА, которые применяет враг. По прогнозу Воздушных сил, их доля может вырасти до 80%.

В то же время Украина работает над средствами противодействия таким целям. В настоящее время с Военно-воздушными силами взаимодействуют 20 компаний-производителей реактивных БПЛА-перехватчиков.

Из них 14 компаний уже проводят испытательные полеты своих разработок. Шесть производителей добились определенных результатов в уничтожении реактивных дронов, а результаты трех компаний в Воздушных силах считают перспективными.

В то же время на вопрос о поставках реактивных перехватчиков в необходимых масштабах Черевашенко ответил, что ожидать их стоит не раньше конца ноября.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Украина пока не успевает эффективно перехватывать реактивные дроны

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты её решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

Противодействие реактивным дронам - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что остановить российские дроны можно ещё на производственной линии. Производство дронов и ракет РФ зависит от иностранных компонентов, поступающих, в частности, из Европы, США, Китая, Японии и других стран. Он призвал перекрывать соответствующие цепочки поставок и усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Как писал Главред, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

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Об источнике: Воздушные силы ВС Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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