Армия РФ ударила по территории больницы в центре Кривого Рога: есть раненые

Кратко:
- РФ атаковала территорию больницы в Кривом Роге
- Удар нанесли двумя ракетами "Бандероль"
- Есть пострадавшие
Утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Под удар попала территория одной из городских больниц.
"Враг атаковал центр города двумя "Бандеролями", - сообщил в Telegram председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
По его словам, армия РФ российские военные атаковали территорию одной из больниц Кривого Рога.
"В настоящее время двое пострадавших. Женщина – сотрудник больницы – тяжелая, уже в операционной. Мужчина - в среднем состоянии", - добавил Вилкул в 10:24.
В 10:42 Вилкул сообщил о еще одной раненой женщине, которая просто гуляла с собакой. Ее состояние средней тяжести. Она уже находится в операционной.
Россия готовит до 70 ракет для атаки по Украине - мониторы
Российская оккупационная армия завершает подготовку к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Атака может состояться в ночь на 7 октября - в день рождения российского диктатора Владмира Путина.
По данным мониторов, среди приоритетных целей критическая и военная инфраструктура в г.Киев и Киевской области.
Также возможны удары по Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской и Днепропетровской областям.
"Наиболее вероятно, что удар произойдет в ночь с 6 на 7 октября", - отмечает єРадар.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.
Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Одесскую область в ночь на 5 октября. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура и дачный сектор.
Вечером в воскресенье, 4 октября, российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые. По данным ГСЧС, в результате российской атаки один человек погиб, еще шестеро - пострадали.
4 октября в Киеве прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.
2 октября РФ атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом.
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О персоне: Александр Вилкул
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
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