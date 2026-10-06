Армия РФ ударила по территории больницы в центре Кривого Рога: есть раненые

Из-за обстрела Кривого Рога тяжело ранена сотрудница больницы.

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Удар по Кривому Рогу - враг попал в больницу в центре города / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

РФ атаковала территорию больницы в Кривом Роге

Удар нанесли двумя ракетами "Бандероль"

Есть пострадавшие

Утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. Под удар попала территория одной из городских больниц.

"Враг атаковал центр города двумя "Бандеролями", - сообщил в Telegram председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

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По его словам, армия РФ российские военные атаковали территорию одной из больниц Кривого Рога.

"В настоящее время двое пострадавших. Женщина – сотрудник больницы – тяжелая, уже в операционной. Мужчина - в среднем состоянии", - добавил Вилкул в 10:24.

В 10:42 Вилкул сообщил о еще одной раненой женщине, которая просто гуляла с собакой. Ее состояние средней тяжести. Она уже находится в операционной.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Россия готовит до 70 ракет для атаки по Украине - мониторы

Российская оккупационная армия завершает подготовку к массированному ракетному удару по Украине с применением бортов стратегической авиации. Атака может состояться в ночь на 7 октября - в день рождения российского диктатора Владмира Путина.

По данным мониторов, среди приоритетных целей критическая и военная инфраструктура в г.Киев и Киевской области.

Также возможны удары по Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской и Днепропетровской областям.

"Наиболее вероятно, что удар произойдет в ночь с 6 на 7 октября", - отмечает єРадар.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на Одесскую область в ночь на 5 октября. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура и дачный сектор.

Вечером в воскресенье, 4 октября, российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые. По данным ГСЧС, в результате российской атаки один человек погиб, еще шестеро - пострадали.

4 октября в Киеве прогремел взрыв в районе Северного моста. Попадание зафиксировано в дорожное полотно.

2 октября РФ атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом.

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О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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