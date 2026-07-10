Реактивный "Шахед" нанес удар по Кривому Рогу: вспыхнул масштабный пожар

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил попадание вражеского реактивного дрона.

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Россия атаковала Кривой Рог / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Россия атаковала Кривой Рог реактивным беспилотником типа "Шахед"

Дрон поразил объект критической инфраструктуры

После удара возник масштабный пожар

10 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Для атаки враг использовал реактивный беспилотник типа "Шахед", который поразил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Враг атаковал реактивным "Шахедом" объект критической инфраструктуры. Все понимаем, все работаем", - отметил он.

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Местные Telegram-каналы сообщают о попаданиях в городе и отмечают, что после удара на месте происшествия возник крупный пожар.

В настоящее время на месте работают экстренные и профильные службы. Специалисты ликвидируют последствия российской атаки.

Продолжит ли РФ наносить удары по Украине баллистическими ракетами - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что у России нет достаточных запасов ракет для проведения еженедельных массированных ударов по Украине, однако она может продолжать точечные атаки баллистическими ракетами для давления на гражданское население.

"Я думаю, что ресурс ракет у них всё же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Думаю, динамика будет примерно такой, как сейчас", - подчеркнул "Флеш".

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

В то же время он не исключает, что РФ будет периодически наносить более масштабные удары, используя значительное количество баллистических ракет. По оценке "Флеша", крупные ракетные атаки могут происходить примерно раз в несколько недель или раз в месяц.

Удары по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 7 июля РФ атаковала Кривой Рог реактивным "Шахедом". Дрон попал в терминал логистической компании, после чего возник масштабный пожар.

Как сообщал Главред, 10 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центру Запорожья. В результате атаки погиб как минимум один человек. В результате обстрела были повреждены жилые и нежилые здания, в частности, как минимум 15 частных домов.

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что за первую неделю июля российские войска выпустили по Украине 164 ракеты, из которых было сбито около 100. Наибольшую угрозу, по его словам, представляют баллистические ракеты.

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О личности: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, лидер партии "Блок Вилкула". Глава военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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