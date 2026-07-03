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РФ ударила по Кривому Рогу: ракеты прилетели между многоэтажками, есть раненые

Анна Ярославская
3 июля 2026, 07:01обновлено 3 июля, 07:54
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В результате атаки в жилых домах вспыхнули пожары.
Ракетный удар, спасатель
Армия РФ ударила по плотной застройке Кривого Рога / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ нанесла ракетный удар по жилым домам в Кривом Роге
  • Ракеты взорвались между многоэтажками, разрушив балконы и выбив окна
  • Пострадали семь человек, трое госпитализированы в состоянии средней тяжести

В ночь на 3 июля российская оккупационная армия запустила ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые здания. Есть пострадавшие.

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, известно о семи пострадавших, трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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Сам ракетный удар россияне нанесли по сектору плотной городской застройки. Ракеты попали между многоквартирными домами.

В результате атаки в жилых домах вспыхнули пожары. Благодаря профессиональным действиям городских спасателей пожары уже погашены, но на месте продолжаются аварийно-спасательные операции.

После атаки РФ в домах выбить окна, разрушены балконы, а коммунальщикам пришлось оперативно перекрывать газ и воду.

Развернут оперативный штаб. В поврежденные дома везут все необходимые стройматериалы, а сами пострадавшие получат всю необходимую помощь от городских властей.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обновлено. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганажа сообщил, что в Кривом Роге повреждено предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобили. Семь человек пострадали. Женщины 45 и 68 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Ракетно-дроновый удар по Киеву 2 июля 2026

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. Власти столицы обновляют данные.

Удар РФ по Киеву полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В компании обещают шаг за шагом возобновить работу.

В Киевской области под удар попали шесть районов. В Бориспольском районе поврежден автосалон Porshe. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.

РФ применила одну из самых сложных тактик за всё время войны - эксперт

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что главной особенностью воздушного налета РФ в ночь на 2 июля стал самый массовый синхронный запуск реактивных дронов-камикадзе.

В этот раз противник сделал ставку на максимальную перегрузку украинской системы ПВО в пределах одного города, комбинируя различные типы вооружения в середине основной волны обстрела:

  • Натиск реактивных БПЛА: более сотни скоростных беспилотников летели плотными группами.
  • Балистический тандем: оккупанты выпустили рекордно большое количество ракет ЗРК С-400 (летевших по баллистической траектории) вместе с комплексами "Искандер".
  • Гиперзвуковой удар: синхронно с баллистическими ракетами в разгар атаки враг запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон".
  • Волновой террор: после прохождения основного массива ракет город продолжали атаковать единичные ракеты, реактивные беспилотники и баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

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