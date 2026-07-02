Удар РФ уничтожил склад MOYO в Киеве: как будет работать сеть и доставят ли заказы

Несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников пострадавших нет.

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Склад MOYO в Киеве уничтожен ударом РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/uamoyo

Кратко:

Российский обстрел полностью уничтожил склад и офис сети MOYO

Во время ночного прилета по объектам компании люди не пострадали

Клиентам с оформленными предзаказами вернут деньги или выдадут технику

Ракетно-дроновый удар РФ по Киеву 2 июля полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Вражеский удар полностью уничтожил наш склад. Всю ночь и утро работают все необходимые службы. Самое главное – люди живы", - сообщили в компании.

видео дня

Также разрушен офис MOYO.

В компании обещают шаг за шагом возобновить работу.

Смотрите видео - Как выглядит склад и офис MOYOпосле российского обстрела:

Скриншот

Что будет с заказами MOYO

В компании заявили, что могут принимать новые заказы по тем товарам, которые есть на сайте.

"Если вы уже оформили заказ раньше, просим немного времени. Мы сделаем все возможное, чтобы отгрузить его, как только это станет возможным, или вернуть деньги", - говорится в сообщении.

Ракетно-дроновый удар по Киеву 2 июля 2026

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. Власти столицы обновляют данные.

По последним данным, в Киеве 86 человек пострадали в результате ночной атаки врага. Также известно о 13 погибших.

Также российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.

Откуда РФ запускае ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ применила одну из самых сложных тактик за всё время войны - эксперт

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что главной особенностью воздушного налета РФ в ночь на 2 июля стал самый массовый синхронный запуск реактивных дронов-камикадзе.

В этот раз противник сделал ставку на максимальную перегрузку украинской системы ПВО в пределах одного города, комбинируя различные типы вооружения в середине основной волны обстрела:

Натиск реактивных БПЛА: более сотни скоростных беспилотников летели плотными группами.

Балистический тандем: оккупанты выпустили рекордно большое количество ракет ЗРК С-400 (летевших по баллистической траектории) вместе с комплексами "Искандер".

Гиперзвуковой удар: синхронно с баллистическими ракетами в разгар атаки враг запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Волновой террор: после прохождения основного массива ракет город продолжали атаковать единичные ракеты, реактивные беспилотники и баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

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О персоне: Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

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