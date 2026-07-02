Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар РФ уничтожил склад MOYO в Киеве: как будет работать сеть и доставят ли заказы

Анна Ярославская
2 июля 2026, 10:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников пострадавших нет.
Склад MOYO в Киеве уничтожен ударом РФ
Склад MOYO в Киеве уничтожен ударом РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/uamoyo

Кратко:

  • Российский обстрел полностью уничтожил склад и офис сети MOYO
  • Во время ночного прилета по объектам компании люди не пострадали
  • Клиентам с оформленными предзаказами вернут деньги или выдадут технику

Ракетно-дроновый удар РФ по Киеву 2 июля полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Вражеский удар полностью уничтожил наш склад. Всю ночь и утро работают все необходимые службы. Самое главное – люди живы", - сообщили в компании.

видео дня

Также разрушен офис MOYO.

В компании обещают шаг за шагом возобновить работу.

Смотрите видео - Как выглядит склад и офис MOYOпосле российского обстрела:

Скриншот
Скриншот

Что будет с заказами MOYO

В компании заявили, что могут принимать новые заказы по тем товарам, которые есть на сайте.

"Если вы уже оформили заказ раньше, просим немного времени. Мы сделаем все возможное, чтобы отгрузить его, как только это станет возможным, или вернуть деньги", - говорится в сообщении.

  • Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве
    Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве Фото: t.me/uamoyo
  • Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве
    Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве Фото: t.me/uamoyo
  • Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве
    Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве Фото: t.me/uamoyo
  • Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве
    Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве Фото: t.me/uamoyo
  • Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве
    Удар РФ полностью уничтожил состав MOYO в Киеве Фото: t.me/uamoyo

Ракетно-дроновый удар по Киеву 2 июля 2026

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. Власти столицы обновляют данные.

По последним данным, в Киеве 86 человек пострадали в результате ночной атаки врага. Также известно о 13 погибших.

Также российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускае ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ применила одну из самых сложных тактик за всё время войны - эксперт

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что главной особенностью воздушного налета РФ в ночь на 2 июля стал самый массовый синхронный запуск реактивных дронов-камикадзе.

В этот раз противник сделал ставку на максимальную перегрузку украинской системы ПВО в пределах одного города, комбинируя различные типы вооружения в середине основной волны обстрела:

  • Натиск реактивных БПЛА: более сотни скоростных беспилотников летели плотными группами.
  • Балистический тандем: оккупанты выпустили рекордно большое количество ракет ЗРК С-400 (летевших по баллистической траектории) вместе с комплексами "Искандер".
  • Гиперзвуковой удар: синхронно с баллистическими ракетами в разгар атаки враг запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон".
  • Волновой террор: после прохождения основного массива ракет город продолжали атаковать единичные ракеты, реактивные беспилотники и баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Другие новости:

О персоне: Богдан Мирошников

Блогер, военный корреспондент.

Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.

Сейчас живет в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине война России и Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

09:43Украина
Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

09:37Война
Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

09:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Последние новости

10:38

Круче омлета: рецепт шикарного завтрака из трёх яиц за 10 минут

10:10

Удар РФ уничтожил склад MOYO в Киеве: как будет работать сеть и доставят ли заказыФотоВидео

10:08

"Сегодня выжили": украинские звезды эмоционально высказались об атаке на Киев

09:54

Используют по назначению единицы: какая функция красной точки на сковороде

09:43

РФ запустила по Украине 48 ракет и 476 БпЛА: названа главная особенность атаки

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
09:37

Летнее наступление РФ провалилось: в ISW раскрыли реальные темпы продвижения оккупантов

09:36

Четыре точных удара: Генштаб подтвердил атаку на НПЗ, склад БПЛА и важный мост

09:06

Большинство постоянно добавляет: с каким средством нельзя стирать полотенца

08:45

Удар по гиганту "Лукойла": в РФ полыхает один из мощнейших НПЗ, снабжавший армию

Реклама
08:31

Удар по Киеву: враг применил одну из самых сложных тактик за всё время войны

07:38

РФ била дронами и ракетами по Киевщине: есть "прилеты" в пяти районах и раненые

06:45

Массированный удар РФ по Киеву: число жертв постоянно растет - свежие данныеФотоВидео

06:01

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогаетВидео

05:30

Армия РФ в Крыму обречена на разгром: Жданов предрек Путину неотвратимую катастрофу

05:11

Зачем французы натирают окна мелом в жару: хитрый лайфхак, который работает

04:28

Три знака зодиака вступят в эру тотальной удачи — кто сорвёт джекпот

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

03:30

Как выгуливать собаку в жару: эксперт назвала распространённую ошибку

03:03

Потеряли сережку: что означает эта потеря украшения для личной жизни

02:30

Четыре знака зодиака получат шанс начать все с чистого листа — кто они

Реклама
02:15

Мощные взрывы один за другим: РФ бьет по Киеву баллистикой и "Цирконами", детали

01:51

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

01:19

Огурцы будут плодоносить до холодов: простой секрет без "волшебных" средствВидео

01 июля, среда
23:49

"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

23:23

Кейт Миддлтон умоляет Уильяма сделать это с родным братом: что она хочет

23:22

Любимцы звёзд в июле: какие знаки зодиака получат шанс изменить свою жизнь

23:12

Градусы имеют значение: эксперты раскрыли, как настроить холодильник в жару

23:05

РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

22:56

Можно ли смывать кофейную гущу в раковину: почему такой лайфхак обернется ремонтом

22:15

"Российские власти пытаются скрыть": что происходит после ударов по Москве

22:14

Магнит удачи: какое женское имя приносит счастье и успех в жизни

22:13

Популярный американский актер сообщил о неизлечимом диагнозе

22:06

"Вопрос Путина" становится ключевым: в ЦПД оценили три сценария развития войны

21:45

Помидоры гибнут в жару из-за одной ошибки: что сделать, чтобы собрать богатый урожайВидео

21:33

Как ухаживать за огородом в июле: что нужно сделать, чтобы овощи росли быстрее

21:08

Как быстро охладить авто в жару: почти все водители допускают одну ошибкуВидео

20:26

Тайна Камелота: что связывает рыцарей Артура с древними воинами из УкраиныВидео

20:08

От накипи не останется и следа: что нужно регулярно наливать в чайникВидео

19:43

Россия готовит массированный удар по Украине — Зеленский предупредил о новой угрозе

19:38

Где не стоит хранить крупы на кухне — причины появления жучков и плесени

Реклама
19:24

Огурцы сразу начнут расти и дадут огромный урожай — что нужно сделать в июлеВидео

19:12

"Плохой знак": "Флеш" предупредил о новых модификациях российских дронов

19:10

Беспрецедентные потери РФ: Коваленко, о рекордном количество погибших оккупантовмнение

18:44

Девушка нашла в секонд-хенде сокровище: цена лишила дара речи

18:41

В РФ против Жадана открыли уголовное дело: что известно

18:41

"В войне назревает перелом": в DeepState сделали громкое заявление о ходе боев

18:13

Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина

18:08

Как гуманно и быстро прогнать голубей с балкона: поможет недорогая кухонная специя

17:46

РФ атаковала завод "Снежная панда" на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшиеФотоВидео

17:21

Россия массированно атаковала Харьков КАБами, есть погибшие и раненые – что известно

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять