РФ била дронами и ракетами по Киевщине: есть "прилеты" в пяти районах и раненые

Кратко:
- Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по региону
- Повреждены жилые дома, склады, общежитие и автомобили
- Двоих пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали
В ночь на 2 июля российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, есть последствия вражеской атаки уже в пяти районах области.
В Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары складских помещений и частного дома. Также поврежден автомобиль.
В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.
В Обуховском и Фастовском районах получили повреждения частные дома.
В Вышгородском районе поврежден автомобиль.
Все экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.
Позже в КОВА уточнили, что в результате очередной массированной комбинированной атаки врага на Киевщину есть пострадавшие.
В Бучанском районе ранения получили трое мужчин.
Двое пострадавших с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и рваные раны головы госпитализированы в медицинские учреждения.
Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.
Еще один человек получил резаные раны лица. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.
Все подробности атаки на столицу Украины читайте в материале: Число жертв растет, ситуация динамичная: свежие данные о ночной атаке РФ на Киев. Данные постоянно обновляются.
Украинцев предупреждали о массированном ударе
Мониторинговые каналы сообщали о признаках подготовки России к масштабной комбинированной атаке. По их данным, противник может задействовать стратегическую авиацию, корабли-носители крылатых ракет, баллистическое вооружение и значительное количество ударных беспилотников.
Как писал Главред, в ночь на 2 июля была зафиксирована активность стратегической авиации РФ.
Эксперт по вопросам безопасности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что Россия существенно изменила подход к подготовке ракетных ударов, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.
Подготовительные этапы к ракетной атаке обычно могут длиться 48–72 часа, после чего иногда фиксируется отбой воздушной тревоги. В то же время подобные циклы способны повторяться несколько раз, формируя у населения эффект постоянного ожидания опасности.
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О персоне: Николай Калашник
Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.
Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.
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