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РФ била дронами и ракетами по Киевщине: есть "прилеты" в пяти районах и раненые

Анна Ярославская
2 июля 2026, 07:38обновлено 2 июля, 08:21
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Из-за ночного обстрела Киевской области три человека пострадали. Также разрушены дома.
Ракетный удар 2 июля 2026
Ракетный удар 2 июля 2026 / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/mon1tor_ua

Кратко:

  • Войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по региону
  • Повреждены жилые дома, склады, общежитие и автомобили
  • Двоих пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, есть последствия вражеской атаки уже в пяти районах области.

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В Бучанском районе спасатели ликвидируют пожары складских помещений и частного дома. Также поврежден автомобиль.

В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

В Обуховском и Фастовском районах получили повреждения частные дома.

В Вышгородском районе поврежден автомобиль.

Все экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.

Позже в КОВА уточнили, что в результате очередной массированной комбинированной атаки врага на Киевщину есть пострадавшие.

В Бучанском районе ранения получили трое мужчин.

Двое пострадавших с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и рваные раны головы госпитализированы в медицинские учреждения.

Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Еще один человек получил резаные раны лица. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.

Все подробности атаки на столицу Украины читайте в материале: Число жертв растет, ситуация динамичная: свежие данные о ночной атаке РФ на Киев. Данные постоянно обновляются.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Украинцев предупреждали о массированном ударе

Мониторинговые каналы сообщали о признаках подготовки России к масштабной комбинированной атаке. По их данным, противник может задействовать стратегическую авиацию, корабли-носители крылатых ракет, баллистическое вооружение и значительное количество ударных беспилотников.

Как писал Главред, в ночь на 2 июля была зафиксирована активность стратегической авиации РФ.

Эксперт по вопросам безопасности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что Россия существенно изменила подход к подготовке ракетных ударов, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.

Подготовительные этапы к ракетной атаке обычно могут длиться 48–72 часа, после чего иногда фиксируется отбой воздушной тревоги. В то же время подобные циклы способны повторяться несколько раз, формируя у населения эффект постоянного ожидания опасности.

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О персоне: Николай Калашник

Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

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