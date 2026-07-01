"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

Стратегическая авиация РФ направляется к пусковым рубежам после взлета с нескольких аэродромов.

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Ту-95МС и Ту-160 продолжают полет в южном направлении / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия подняла стратегическую авиацию в воздух

Зафиксированы Ту-95МС и Ту-160

Вероятный боевой вылет самолетов

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к очередной массированной ракетной атаке по территории Украины. В ночь на 2 июля была зафиксирована активность стратегической авиации РФ.

По данным мониторингового канала "еРадар", с аэродрома "Оленья", расположенного в Мурманской области России, вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Именно эти самолеты являются основными носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555, которые Россия использует для нанесения ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

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Сообщается, что самолеты взяли курс на юг, предположительно направляясь к районам пусковых рубежей.

По данным аналитиков, в воздухе находятся как минимум семь самолетов Ту-95МС и три Ту-160, вылетевших с различных аэродромов на территории РФ. Предварительно сообщается, что полеты могут носить боевой характер.

Мониторинг отмечает, что часть самолетов может достичь района Энгельса ориентировочно между 01:30 и 02:00. В случае запуска ракет с этого направления их появление в воздушном пространстве Украины возможно примерно между 02:10 и 03:40.

Самолеты, с которых обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Кроме того, не исключается выход стратегической авиации в район Каспийского моря. Если запуски произойдут оттуда, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно между 04:00 и 05:00.

В то же время отмечается, что указанные временные рамки являются предварительными и могут меняться в зависимости от маршрутов полёта бомбардировщиков и дальнейших действий российского командования.

По состоянию на 00:25мониторинговые ресурсы сообщают о нахождении 2–3 самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка", которые пролетают над Республикой Коми курсом в направлении вероятных пусковых рубежей в Вологодской области,

Россия меняет тактику обстрелов

Эксперт по вопросам безопасности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечает, что Россия существенно изменила подход к подготовке ракетных ударов, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.

По его мнению, Кремль всё активнее использует публичные сигналы, заявления и демонстративные шаги в качестве инструмента давления на украинское общество. Цель таких действий - усилить ощущение угрозы ещё до фактического удара.

Лакийчук объясняет, что подготовительные этапы к ракетной атаке обычно могут длиться 48–72 часа, после чего иногда фиксируется отбой воздушной тревоги. В то же время подобные циклы способны повторяться несколько раз, формируя у населения эффект постоянного ожидания опасности.

Эксперт подчеркивает, что, по его наблюдениям, реальные удары нередко наносятся не во время первой волны подготовительных действий, а после их повторного воспроизведения. Такая тактика, по его оценке, направлена на изнурение и психологическое давление, когда само ожидание угрозы становится не менее эффективным инструментом воздействия, чем непосредственная атака.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в среду, 1 июля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Одесской области. Зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. Два человека погибли, еще 13 пострадали.

Также вечером в среду, 1 июля, российские оккупанты атакуют Киев и область с помощью дронов. В столице работают силы ПВО, слышны взрывы. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также написал, что сейчас на подступах к столице подразделения ПВО ведут огонь по вражеским целям.

Напомним, что мониторинговые каналы сообщали, что в ночь на 1 июля оккупационная армия страны-агрессора России осуществила передислокацию пяти самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока. Эти передислокации указывают на то, что как минимум 8 самолетов стратегической авиации РФ вооружены и готовы к применению во время предстоящего массированного обстрела Украины.

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О ресурсе: ЕРадар "еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

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