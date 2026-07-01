Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

Руслан Иваненко
1 июля 2026, 23:49обновлено 2 июля, 01:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стратегическая авиация РФ направляется к пусковым рубежам после взлета с нескольких аэродромов.
Ту-95, ракета
Ту-95МС и Ту-160 продолжают полет в южном направлении / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия подняла стратегическую авиацию в воздух
  • Зафиксированы Ту-95МС и Ту-160
  • Вероятный боевой вылет самолетов

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к очередной массированной ракетной атаке по территории Украины. В ночь на 2 июля была зафиксирована активность стратегической авиации РФ.

По данным мониторингового канала "еРадар", с аэродрома "Оленья", расположенного в Мурманской области России, вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Именно эти самолеты являются основными носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555, которые Россия использует для нанесения ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

видео дня

Сообщается, что самолеты взяли курс на юг, предположительно направляясь к районам пусковых рубежей.

По данным аналитиков, в воздухе находятся как минимум семь самолетов Ту-95МС и три Ту-160, вылетевших с различных аэродромов на территории РФ. Предварительно сообщается, что полеты могут носить боевой характер.

Мониторинг отмечает, что часть самолетов может достичь района Энгельса ориентировочно между 01:30 и 02:00. В случае запуска ракет с этого направления их появление в воздушном пространстве Украины возможно примерно между 02:10 и 03:40.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, с которых обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Кроме того, не исключается выход стратегической авиации в район Каспийского моря. Если запуски произойдут оттуда, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно между 04:00 и 05:00.

В то же время отмечается, что указанные временные рамки являются предварительными и могут меняться в зависимости от маршрутов полёта бомбардировщиков и дальнейших действий российского командования.

По состоянию на 00:25мониторинговые ресурсы сообщают о нахождении 2–3 самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка", которые пролетают над Республикой Коми курсом в направлении вероятных пусковых рубежей в Вологодской области,

Россия меняет тактику обстрелов

Эксперт по вопросам безопасности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечает, что Россия существенно изменила подход к подготовке ракетных ударов, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.

По его мнению, Кремль всё активнее использует публичные сигналы, заявления и демонстративные шаги в качестве инструмента давления на украинское общество. Цель таких действий - усилить ощущение угрозы ещё до фактического удара.

Лакийчук объясняет, что подготовительные этапы к ракетной атаке обычно могут длиться 48–72 часа, после чего иногда фиксируется отбой воздушной тревоги. В то же время подобные циклы способны повторяться несколько раз, формируя у населения эффект постоянного ожидания опасности.

Эксперт подчеркивает, что, по его наблюдениям, реальные удары нередко наносятся не во время первой волны подготовительных действий, а после их повторного воспроизведения. Такая тактика, по его оценке, направлена на изнурение и психологическое давление, когда само ожидание угрозы становится не менее эффективным инструментом воздействия, чем непосредственная атака.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем в среду, 1 июля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Одесской области. Зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. Два человека погибли, еще 13 пострадали.

Также вечером в среду, 1 июля, российские оккупанты атакуют Киев и область с помощью дронов. В столице работают силы ПВО, слышны взрывы. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также написал, что сейчас на подступах к столице подразделения ПВО ведут огонь по вражеским целям.

Напомним, что мониторинговые каналы сообщали, что в ночь на 1 июля оккупационная армия страны-агрессора России осуществила передислокацию пяти самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока. Эти передислокации указывают на то, что как минимум 8 самолетов стратегической авиации РФ вооружены и готовы к применению во время предстоящего массированного обстрела Украины.

Читайте также:

О ресурсе: ЕРадар

"еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Ту-95 Ту-160 новости Украины Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

23:49Война
РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

23:05Украина
"Вопрос Путина" становится ключевым: в ЦПД оценили три сценария развития войны

"Вопрос Путина" становится ключевым: в ЦПД оценили три сценария развития войны

22:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

Последние новости

01:19

Огурцы будут плодоносить до холодов: простой секрет без "волшебных" средств

01 июля, среда
23:49

"Тушки" уже в воздухе: РФ готовит массированную атаку, когда ожидать пуски ракет

23:23

Кейт Миддлтон умоляет Уильяма сделать это с родным братом: что она хочет

23:22

Любимцы звёзд в июле: какие знаки зодиака получат шанс изменить свою жизнь

23:12

Градусы имеют значение: эксперты раскрыли, как настроить холодильник в жару

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
23:05

РФ атакует Киев реактивными дронами, слышны взрывы — что известно

22:56

Можно ли смывать кофейную гущу в раковину: почему такой лайфхак обернется ремонтом

22:15

"Российские власти пытаются скрыть": что происходит после ударов по Москве

22:14

Магнит удачи: какое женское имя приносит счастье и успех в жизни

Реклама
22:13

Популярный американский актер сообщил о неизлечимом диагнозе

22:06

"Вопрос Путина" становится ключевым: в ЦПД оценили три сценария развития войны

21:45

Помидоры гибнут в жару из-за одной ошибки: что сделать, чтобы собрать богатый урожайВидео

21:33

Как ухаживать за огородом в июле: что нужно сделать, чтобы овощи росли быстрее

21:08

Как быстро охладить авто в жару: почти все водители допускают одну ошибкуВидео

20:26

Тайна Камелота: что связывает рыцарей Артура с древними воинами из УкраиныВидео

20:08

От накипи не останется и следа: что нужно регулярно наливать в чайникВидео

19:43

Россия готовит массированный удар по Украине — Зеленский предупредил о новой угрозе

19:38

Где не стоит хранить крупы на кухне — причины появления жучков и плесени

19:24

Огурцы сразу начнут расти и дадут огромный урожай — что нужно сделать в июлеВидео

19:12

"Плохой знак": "Флеш" предупредил о новых модификациях российских дронов

Реклама
19:10

Беспрецедентные потери РФ: Коваленко, о рекордном количество погибших оккупантовмнение

18:44

Девушка нашла в секонд-хенде сокровище: цена лишила дара речи

18:41

В РФ против Жадана открыли уголовное дело: что известно

18:41

"В войне назревает перелом": в DeepState сделали громкое заявление о ходе боев

18:13

Почему удары по Москве не имеют смысла: назван реальный сценарий отстранения Путина

18:08

Как гуманно и быстро прогнать голубей с балкона: поможет недорогая кухонная специя

17:46

РФ атаковала завод "Снежная панда" на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшиеФотоВидео

17:21

Россия массированно атаковала Харьков КАБами, есть погибшие и раненые – что известно

17:10

"Над Путиным уже смеются": Жданов заинтриговал заявлением о переломе в войне

17:09

Мухи разлетятся в мгновение: какой фрукт нужно разрезать и положить на подоконник

16:54

Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

16:52

Погиб звезда российской "Бригады": что с ним случилось

16:49

Бензиновый кризис захлестнул РФ: на АЗС - лимиты и рекордные цены, что говорит ПутинВидео

16:49

Консервация будет храниться всю зиму — 5 простых способов стерилизации банок

16:18

Из воды показался настоящий монстр: отец и сын поймали огромную щуку

16:15

Невозможно узнать: известный актер кардинально сменил имидж

16:11

Звезда хора "Гомін" сменил работу: что он будет делать

16:07

Доллар и евро пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 июля

16:05

Успех уже в четверг: шесть знаков китайского зодиака, которые разбогатеют

15:33

"Сердцу не прикажешь" на украинском: действительно ли это выражение ошибчно

Реклама
15:27

"Окно возможностей открыто": в Минобороны назвали условие, которое может изменить ход войны

15:25

Гарантированно испортятся в морозилке: каким продуктам точно там не место

15:22

Нарушал неоднократно: в Киеве водитель без прав стал виновником смертельного ДТПФото

15:12

От него фанател Дональд Трамп: умер исполнитель суперхита прошлого векаВидео

15:11

Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге: мужчину отпустили, но есть один нюанс

14:59

90-летняя бабушка раскрыла секрет счастья: ее ответ удивил миллионыВидео

14:43

Триумф и заговор за спиной: гороскоп Таро для Стрельцов на июль 2026Видео

14:35

Нужно ли снимать пену с картофеля: кулинары назвали главную ошибку

14:27

Говорить "хейтер" неправильно: как на украинском следует называть такого человекаВидео

14:08

Мальчик на пляже заметили странный камень: через минуты случилось чудо

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять