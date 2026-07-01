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Россия готовит массированный удар по Украине - Зеленский предупредил о новой угрозе

Юрий Берендий
1 июля 2026, 19:43
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Зеленский предупредил о новых данных разведки относительно планов РФ и призвал украинцев готовиться к возможным атакам в ближайшее время.
Россия готовит массированный удар по Украине — Зеленский предупредил о новой угрозе
Россия готовит массированный удар по Украине - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

О чем сказал Владимир Зеленский:

  • Разведка располагает данными о подготовке нового массированного удара со стороны РФ
  • Россия регулярно атакует Украину сотнями дронов и десятками ракет
  • Президент призвал граждан быть осторожными и укрываться

Россия может готовить очередную масштабную атаку на Украину с применением большого количества средств поражения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона получила тревожные сигналы, и призвал граждан быть максимально внимательными в ближайшее время. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, которую транслировал Офис президента Украины.

По словам главы государства, российские атаки остаются систематическими, а удары по украинским городам наносятся регулярно.

видео дня

"Каждый день это имеет значение. Без преувеличения, каждый день. Россия постоянно наносит удары по Украине. Сегодня весь день удары. Весь день удары по Украине. К сожалению, есть погибшие", - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в последнее время враг активизирует применение комбинированных атак, включающих значительное количество беспилотников и ракет различных типов. По его словам, украинские службы получают информацию о возможных новых действиях российской армии.

"Раз в неделю - два массированных удара, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня есть очень неприятная информация об очередной подготовке очередного такого российского массированного удара. Есть данные разведки", - заявил Зеленский.

Глава государства также обратил внимание на необходимость соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами и заранее позаботиться о защите своих близких.

"Сразу после нашей пресс-конференции, после нашего общения я очень быстро вернусь с командой в Украину. Сегодня я очень прошу наших коллег быть особенно осторожными, беречь себя, своих детей, обязательно беречь свои семьи, пользоваться укрытиями и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в Украине. Это очень важно", - подчеркнул президент Украины.

Что может стать целью российской атаки - мониторинговые каналы

Мониторинговые каналы сообщают, что среди вероятных приоритетных целей нового массированного российского удара рассматриваются Киев и Киевская область. В то же время аналитики не исключают, что средства поражения могут быть распределены для атак как по столице, так и по западным регионам Украины с целью поражения максимально возможного количества объектов.

Также под угрозой остаются населенные пункты, находящиеся в зоне досягаемости российских баллистических ракет.

По данным мониторингового канала "єРадар", количество средств воздушного нападения на этот раз несколько превысит обычные показатели. Это дает определенный временной промежуток для подготовки к возможным ударам. Не исключено, что основной акцент атаки может быть направлен на энергетическую инфраструктуру, в частности на фоне аномальной жары и повышенной нагрузки на энергосистему Украины.

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Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о возможности массированного российского удара по регионам Украины. Прокудин призвал жителей Херсонской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и укрываться в безопасных местах. Мониторы указывали на готовность противника задействовать до семи Ту-95МС, до трёх Ту-160, пять МиГ-31К и примерно 1200 беспилотников различных типов.

Военный аналитик Александр Коваленко предупредил о накоплении Россией большого количества ударных дронов. По его словам, речь идет о более чем 2 000 дронов в рамках подготовки к нанесению концентрированного удара.

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что у Кремля нет новых инструментов давления и он продолжит использовать отработанные методы. Он подчеркнул, что очередные угрозы Лаврова являются частью террористической стратегии РФ. По его прогнозу, конец лета или начало осени могут стать переломными.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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