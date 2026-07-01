Россия готовит массированный удар по Украине — Зеленский предупредил о новой угрозе

О чем сказал Владимир Зеленский:
- Разведка располагает данными о подготовке нового массированного удара со стороны РФ
- Россия регулярно атакует Украину сотнями дронов и десятками ракет
- Президент призвал граждан быть осторожными и укрываться
Россия может готовить очередную масштабную атаку на Украину с применением большого количества средств поражения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона получила тревожные сигналы, и призвал граждан быть максимально внимательными в ближайшее время. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, которую транслировал Офис президента Украины.
По словам главы государства, российские атаки остаются систематическими, а удары по украинским городам наносятся регулярно.
"Каждый день это имеет значение. Без преувеличения, каждый день. Россия постоянно наносит удары по Украине. Сегодня весь день удары. Весь день удары по Украине. К сожалению, есть погибшие", - сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что в последнее время враг активизирует применение комбинированных атак, включающих значительное количество беспилотников и ракет различных типов. По его словам, украинские службы получают информацию о возможных новых действиях российской армии.
"Раз в неделю - два массированных удара, сотни дронов, десятки ракет разных типов. Сегодня есть очень неприятная информация об очередной подготовке очередного такого российского массированного удара. Есть данные разведки", - заявил Зеленский.
Глава государства также обратил внимание на необходимость соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами и заранее позаботиться о защите своих близких.
"Сразу после нашей пресс-конференции, после нашего общения я очень быстро вернусь с командой в Украину. Сегодня я очень прошу наших коллег быть особенно осторожными, беречь себя, своих детей, обязательно беречь свои семьи, пользоваться укрытиями и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в Украине. Это очень важно", - подчеркнул президент Украины.
Что может стать целью российской атаки - мониторинговые каналы
Мониторинговые каналы сообщают, что среди вероятных приоритетных целей нового массированного российского удара рассматриваются Киев и Киевская область. В то же время аналитики не исключают, что средства поражения могут быть распределены для атак как по столице, так и по западным регионам Украины с целью поражения максимально возможного количества объектов.
Также под угрозой остаются населенные пункты, находящиеся в зоне досягаемости российских баллистических ракет.
По данным мониторингового канала "єРадар", количество средств воздушного нападения на этот раз несколько превысит обычные показатели. Это дает определенный временной промежуток для подготовки к возможным ударам. Не исключено, что основной акцент атаки может быть направлен на энергетическую инфраструктуру, в частности на фоне аномальной жары и повышенной нагрузки на энергосистему Украины.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о возможности массированного российского удара по регионам Украины. Прокудин призвал жителей Херсонской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и укрываться в безопасных местах. Мониторы указывали на готовность противника задействовать до семи Ту-95МС, до трёх Ту-160, пять МиГ-31К и примерно 1200 беспилотников различных типов.
Военный аналитик Александр Коваленко предупредил о накоплении Россией большого количества ударных дронов. По его словам, речь идет о более чем 2 000 дронов в рамках подготовки к нанесению концентрированного удара.
Политолог Игорь Рейтерович отметил, что у Кремля нет новых инструментов давления и он продолжит использовать отработанные методы. Он подчеркнул, что очередные угрозы Лаврова являются частью террористической стратегии РФ. По его прогнозу, конец лета или начало осени могут стать переломными.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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