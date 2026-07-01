'Над Путиным уже смеются': Жданов заинтриговал заявлением о переломе в войне

Жданов убежден, что согласие на прекращение войны для Путина будет означать политическую и физическую смерть.

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Украина добилась положительных сдвигов в войне / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Жданова:

У Украины наблюдается положительная тенденция в войне на истощение

Россия сталкивается с растущими экономическими трудностями

Запад все больше верит в победу Украины

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов высказал предположение, может ли произойти перелом в войне уже в ближайшее время.

Он отметил, что если рассматривать войну как комплекс мер, то можно сказать, что положительных новостей больше, чем отрицательных.

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"У нас есть положительные сдвиги. Прежде всего, мы эффективно наносим огневые удары по объектам экономики противника. А война - это не только фронт, но и экономика. Чья экономика выдержит больше трудностей и сможет обеспечивать фронт, та страна и победит. В экономическом и политическом смыслах продолжается война на истощение, кто кого, и в ней у нас намечается положительная тенденция", - сказал эксперт в интервью Главред.

По его словам, Россия никак не может догнать Украину, хотя украинская экономика и не была особенно развитой.

"Мы очень быстро переориентировались на систему логистики "на ходу". Ведь тех самых нефтебаз в Украине сейчас нет, ни одной, но все наши заправки полны топлива. В этом наше преимущество. На сегодняшний день мы сократили производство бензина в РФ на 25%, заправки там пусты, а без топлива никуда", - подчеркнул полковник запаса.

Он добавил, что сейчас постепенно наступает перелом и в экономическом, и в политическом плане.

"Над Путиным уже смеются: лидер ядерной державы, от которой еще пару лет назад содрогалось все НАТО, не зная, куда Путин может выпустить свою ядерную ракету, заявляет после удара "Орешником", что этой ракетой специально попали в сарай, потому что там, мол, было удобно отследить, как падают субелементы этой ракеты. Хотя военные корреспонденты Z-канала рвали на себе волосы, пытаясь убедить всех в том, что Россия этим ударом поразила суперстратегическую цель - транспортный аэродром в Белой Церкви. А в результате получился пшик", - говорит Жданов.

"Орешник" / Инфографика: Главред

По его мнению, Путин и его окружение понимают, что согласие на прекращение войны для диктатора будет означать потерю власти, политическую и физическую смерть.

"Наша задача сейчас - создать такие условия, при которых "партия мира" в войне "башен Кремля" наконец поймет, что без отстранения Путина от власти она не достигнет ни одного положительного результата. Они и дальше будут гибнуть в этой войне, у них будут выкачивать деньги, они будут терять свою недвижимость в виде предприятий, а конца-края войне не будет видно", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Украина уже убедила Запад в том, что нужно помогать, и что Украина может победить в войне.

"Мы интегрируем западные страны в наш ВПК и нашу войну. И теперь нам нужно создать условия, при которых "партия мира" в Москве поймет, что единственным препятствием на пути к прекращению войны является Путин", - подытожил Жданов.

"Окно возможностей" в войне

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что Украина получила "окно возможностей" для усиления давления на страну-агрессора Россию и стремится использовать его максимально эффективно.

По его словам, ключевую роль в этом играют технологические решения, развитие дальнобойных возможностей и своевременная поддержка международных партнеров.

"Действительно, считаем, что есть "окно возможностей", мы это с вами видим. Цифры всем известны: май стал одним из самых успешных месяцев за последние годы", - подчеркнул он.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин ранее утверждал, что Россию якобы невозможно победить на поле боя, а Запад, по его словам, не добивается успеха в военном противостоянии и "переходит к другим методам воздействия".

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" убежден, что у России есть ресурсы для продолжения войны в нынешнем формате в течение длительного времени, а скорость завершения боевых действий будет зависеть не только от ситуации на фронте.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинское командование стремится довести войну до того момента, когда военный потенциал России пройдет пик и начнет снижаться.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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