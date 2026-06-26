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"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

Виталий Кирсанов
26 июня 2026, 19:49обновлено 26 июня, 21:43
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По словам главнокомандующего, текущее окно преимущества Украины в войне может оказаться коротким.
Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне
Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, facebook.com/22ombr

Кратко:

  • Любой прорыв в инновациях может кардинально изменить ход войны
  • На территории Украины сейчас находятся 721 300 российских военных

Украинское командование стремится довести войну до того момента, когда военный потенциал России пройдет пик и начнет снижаться. Об этом в интервью The Times заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отмечают журналисты, во время беседы с ними украинский генерал заметно опасался описывать текущую ситуацию в войне как переломный момент.

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"Я не могу прямо сказать, что война приближается к переломному моменту. Мы надеемся, что наступит момент, когда враг мобилизует все свои силы, ресурсы и действия, после чего наступит истощение, и, возможно, с, – сказал главнокомандующий.

Описывая задачи украинской армии на текущем этапе, Сырский назвал следующие:

  • удерживать территорию,
  • убивать больше россиян, чем Россия успевает их мобилизовать,
  • парализовать российскую логистику ударами беспилотников,
  • изнурять экономику России ударами дальнего радиуса действия по нефтегазовому и военно-промышленному комплексу.

По словам главнокомандующего, текущее окно преимущества Украины в войне может оказаться коротким. Любой внезапный прорыв в инновациях может кардинально изменить ход войны.

"Война – это постоянное соревнование, соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами, а также противостояние между армиями. Это соревнование происходит в форме гонки, чтобы не отставать от новых видов вооружения, для которых затем разрабатывается контровооружение. Жизненно важно не терять своего преимущества ни в одной из этих областей", – подчеркнул генерал.

Вместе с тем Сырский констатировал, что российское командование не отказалось от своих планов по захвату украинских территорий. Просто россияне корректируют сроки достижения этих целей.

Сырский также добавил, что на территории Украины находятся 721 300 российских военнослужащих. Хотя Украина имеет инициативу в кампании с использованием дронов, она страдает от хронической нехватки войск. Россия имеет преимущество в баллистических ракетах, запасах артиллерии и численности войск.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Где могут начаться интенсивные бои — мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сконцентрировать там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Напомним, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сделал заявление относительно логистических проблем оккупантов. Он подчеркнул, что потеря логистики существенно затрудняет оперативную переброску сил и меняет тактику врага в приазовском регионе.

Отметим, что руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук оценил текущее состояние сил противника. По его словам, нехватка резервов у противника не позволяет ему проводить синхронные наступления и вынуждает действовать последовательно в разных направлениях.

Как ранее сообщал Главред, бригадный генерал Александр Бакулин заявил о сложных городских боях в Константиновке.

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О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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