Враг почувствует на поле боя: разработаны экспериментальные средства борьбы с дронами

Украина ищет эффективные технологические решения для повышения выживаемости украинских подразделений на поле боя.

https://glavred.info/war/vrag-pochuvstvuet-eto-na-pole-boya-ukraina-razrabotala-eksperimentalnye-sredstva-borby-s-dronami-10774310.html Ссылка скопирована

Украина разработала экспериментальные средства борьбы с дронами / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский

Что известно:

В Украине меняется характер войны

Украина разработала средства борьбы с дронами

Характер войны в Украине начал меняться. Сейчас Киев ищет эффективные технологические решения для повышения выживаемости украинских подразделений на поле боя, которые страдают из-за массового применения противником ударных дронов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украина уже разработала экспериментальные средства борьбы с дронами. В ближайшее время будут проанализированы результаты испытаний. После этого ожидается принятие решения о наращивании производства и интеграции систем в подразделения Сил обороны Украины.

видео дня

"С этой целью я посетил демонстрацию экспериментальных средств борьбы с дронами ... Во время демонстрации украинские производители представили перспективные разработки и показали их работу в условиях, максимально приближенных к боевым. Увиденные результаты подтверждают высокий потенциал этих систем и их способность в будущем существенно снизить эффективность вражеских средств воздушного нападения", — отметил Сырский.

Он подчеркнул, что из соображений безопасности технические характеристики, принципы работы и сценарии применения комплексов пока не будут разглашаться. Россияне должны узнать о наших возможностях уже на поле боя.

"Работаем над тем, чтобы технологическое преимущество оставалось на нашей стороне", — говорится в сообщении.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Украинский опыт борьбы с дронами вызывает интерес специалистов

Как сообщал Главред, особое внимание аналитики уделяют украинским наработкам в сфере противодействия беспилотникам. За время полномасштабной войны Украина накопила значительный практический опыт в борьбе с ударными дронами типа "Шахед", применяя мобильные средства радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения целей и недорогие перехватчики.

По мнению Херли, именно эти решения могут стать основой для создания новых механизмов защиты объектов критической инфраструктуры и космических компаний в регионах повышенного риска.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупационные войска заметно активизировались. Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении.

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные бои могут развернуться за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред