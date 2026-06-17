"Логистическая блокада": как украинские дроны меняют ход войны

Именно удары по снабжению оказывают наиболее ощутимое влияние на боеспособность российских подразделений.

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Украинские дроны делают Кремлю очень больно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/robert_magyar

Кратко:

Украина наращивает производство беспилотников

Аналитики говорят о переломном этапе войны

Современные технологии усиливают эффективность ударов

Украина активно расширяет применение беспилотников средней и большой дальности, нанося удары по объектам снабжения и транспортной инфраструктуре России. По мнению военных экспертов, такая тактика постепенно меняет характер войны и существенно осложняет положение российских войск. Об этом сообщает The New York Times.

Если ранее основное внимание уделялось атакам на нефтегазовые объекты и предприятия оборонного комплекса, то сейчас украинские силы сосредоточились на нарушении логистических цепочек противника. Главными целями становятся автомобильные и железнодорожные маршруты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта и обеспечивающие поставки техники, боеприпасов и топлива.

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В украинском военном командовании такую стратегию называют "логистической блокадой". По словам австралийского генерала в отставке Мика Райана, именно удары по снабжению оказывают наиболее ощутимое влияние на боеспособность российских подразделений.

"Это именно то, что причиняет России реальный ущерб", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что систематические атаки по логистическим узлам затрудняют противнику проведение наступательных операций и снижают его способность концентрировать силы на отдельных участках фронта.

Украина наращивает производство беспилотников

Украинские власти заявляют о значительном увеличении объемов выпуска дронов. По официальным данным, сегодня страна способна осуществлять более пяти тысяч ударов средней и большой дальности ежемесячно.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в мае количество атак по целям, расположенным дальше чем в 50 километрах от линии боевого соприкосновения, выросло вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики проекта DeepState отмечают, что май стал первым месяцем с 2023 года, когда российские войска понесли чистые территориальные потери. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинским силам удалось вернуть под контроль почти на 60 квадратных километров больше территории, чем было потеряно за тот же период.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что масштабные удары по логистике способны изменить текущую динамику конфликта и открыть для Украины новые возможности на поле боя.

Аналитики говорят о переломном этапе войны

Специалисты предупреждают, что сложившаяся ситуация может стать временным преимуществом, которое необходимо использовать максимально эффективно.

Военный аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что война подошла к важному рубежу, который способен создать предпосылки для усиления давления на Россию и дальнейших переговоров о прекращении огня.

Украинские военные также подчеркивают значимость дальних ударов. По словам командира подразделения беспилотных систем с позывным "Кит", одна из ключевых целей кампании заключается в том, чтобы показать противнику отсутствие безопасных тыловых зон.

"Россия должна почувствовать последствия войны и понять, что удаленность от фронта больше не является гарантией безопасности", - отметил он.

Современные технологии усиливают эффективность ударов

Для проведения операций Украина использует усовершенствованные беспилотники, оснащенные более мощными двигателями, современными аккумуляторами, спутниковой связью Starlink и элементами искусственного интеллекта.

Основными объектами поражения становятся железнодорожные составы, склады и грузовой транспорт, используемый для снабжения армии. Такие удары приводят к нехватке топлива, усложняют переброску личного состава и техники, а также снижают интенсивность действий российских подразделений на передовой.

Одновременно Украина продолжает расширять собственные производственные мощности. Если в прошлом году отдельные предприятия получали заказы на сотни ударных дронов, то сегодня речь идет уже о контрактах на десятки тысяч беспилотников средней и большой дальности.

Дополнительное финансирование обеспечивают как украинские власти, так и европейские партнеры. Средства направляются на развитие производства дронов и реализацию стратегии по нарушению российских логистических маршрутов.

НПЗ / Главред

Особое значение имеет южное направление

Наиболее заметные результаты новой тактики наблюдаются на юге Украины. По данным украинской стороны, удары по транспортным коммуникациям осложняют функционирование маршрутов, связывающих Россию с временно оккупированным Крымом через так называемый сухопутный коридор.

В таких условиях особое значение приобретает Керченский мост, который остается одним из ключевых путей снабжения и уже неоднократно становился целью атак.

По оценке аналитиков, широкое использование сравнительно недорогих беспилотников постепенно формирует новую модель ведения войны. Эксперты ISW считают, что нынешняя ситуация предоставляет Украине ограниченное по времени, но важное окно возможностей для изменения обстановки на фронте и дальнейшего давления на российские силы.

Лютый / Инфографика Главред

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Forbes: Маск может использовать украинский опыт для создания защиты от иранских дронов

Компания SpaceX и ее основатель Илон Маск в перспективе могут наладить сотрудничество с украинскими разработчиками оборонных технологий для создания эффективных систем противодействия иранским беспилотникам. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием Forbes.

Поводом для подобных предположений стали недавние заявления иранской стороны, в которых прозвучали угрозы в адрес инфраструктуры SpaceX и спутниковой сети Starlink. По данным иранского агентства Fars News Agency, технологии Starlink якобы использовались американскими и израильскими военными в ходе военных операций. В связи с этим представители агентства предупредили о возможности ответных действий против объектов компании.

В опубликованном заявлении говорится, что наземная инфраструктура Starlink и партнерские объекты SpaceX на территории ряда стран Ближнего Востока могут рассматриваться Тегераном как потенциальные цели.

Основатель аналитического центра New Space Economy Брайан Херли считает, что под угрозой могут оказаться не только спутниковые терминалы, но и более широкий спектр активов, связанных с бизнес-империей Маска. По его словам, речь может идти о наземных станциях SpaceX, а также объектах, принадлежащих другим компаниям предпринимателя.

Эксперт отмечает, что подтвержденных данных о прямом военном использовании Starlink в конфликтах на Ближнем Востоке нет. Однако, по его мнению, Иран может строить свои обвинения на основании роли спутниковой связи в войне в Украине.

Илон Маск / Главред - инфографика

Украинский опыт борьбы с дронами вызывает интерес специалистов

Особое внимание аналитики уделяют украинским наработкам в сфере противодействия беспилотникам. За время полномасштабной войны Украина накопила значительный практический опыт в борьбе с ударными дронами типа "Шахед", применяя мобильные средства радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения целей и недорогие перехватчики.

По мнению Херли, именно эти решения могут стать основой для создания новых механизмов защиты объектов критической инфраструктуры и космических компаний в регионах повышенного риска.

Космическая инфраструктура становится частью современных конфликтов

Эксперты обращают внимание на то, что коммерческие спутниковые сети все чаще оказываются вовлеченными в геополитическое противостояние. Аналитики считают, что угрозы со стороны Ирана отражают тенденцию, которая уже наблюдалась во время российско-украинской войны, когда объекты космической и телекоммуникационной инфраструктуры начали рассматриваться как элементы военного пространства.

На этом фоне специалисты прогнозируют формирование нового рынка технологий борьбы с беспилотниками. В перспективе разработки SpaceX, возможности спутниковой связи и практический опыт украинских инженеров и военных могут стать основой для создания эффективных автономных систем защиты от современных дронов.

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Может ли Украина оставить Москву без электроэнергии зимой: эксперт оценил перспективы

Украина обладает потенциалом для нанесения ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период, что теоретически способно создать серьезные проблемы для отдельных регионов РФ. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо".

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной сложной зиме для России, эксперт отметил, что последствия для российской энергетической системы могут оказаться весьма ощутимыми. По его словам, в отличие от Украины, которая получает международную поддержку в сфере энергетики, Россия в случае масштабных проблем будет иметь значительно меньше возможностей для внешней помощи.

Коваленко также обратил внимание на особенности российской системы противовоздушной обороны. По его оценке, существующие средства ПВО не всегда эффективно противодействуют малогабаритным беспилотным аппаратам, которые способны лететь на низких высотах и усложнять процесс обнаружения и перехвата.

Отдельно эксперт отметил рост возможностей Украины в сфере производства и применения дальнобойных средств поражения. По его словам, в российском информационном пространстве уже звучат оценки о том, что Украина постепенно увеличивает масштабы использования ударных беспилотников и может сравняться или даже превзойти Россию по количеству атак на объекты в глубоком тылу.

Кроме того, Коваленко напомнил о разработке украинских баллистических ракет с дальностью действия до 300 километров и подчеркнул, что дальнейшее развитие подобных программ способно существенно расширить возможности воздействия на важные объекты инфраструктуры противника.

По мнению аналитика, особое значение имеют энергетические узлы, обеспечивающие функционирование крупных административных и экономических центров России. В случае серьезного повреждения таких объектов последствия могут отразиться на работе критически важных систем и привести к масштабным перебоям в энергоснабжении.

Эксперт считает, что при сохранении нынешних темпов развития украинских ударных средств нельзя исключать сценарий, при котором отдельные регионы России, включая Московский регион, могут столкнуться с существенными проблемами в энергетической сфере зимой 2026-2027 годов.

При этом Коваленко подчеркнул, что реализация такого сценария будет зависеть от множества факторов, включая эффективность российской противовоздушной обороны, объемы производства украинских беспилотников и ракет, а также способность сторон адаптироваться к меняющимся условиям войны.

"Вполне реально, что мы сможем отключить от цивилизации, от света Москву и Московскую область в этом году - с 2026 на 2027 год. И это вполне реальный сценарий", - считает эксперт.

Как удары ВСУ влияют на ситуацию в РФ – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, нынешние проблемы на российском топливном рынке – это накопленный эффект и следствие системных действий Украины с начала 2026 года, динамика которых нарастает.

Если в январе-феврале было пять-шесть атак на НПЗ, то в мае – 16. Поэтому мы видим кризисные проявления, которые в первую очередь затрагивают оккупированные территории Украины, но уже начинают затрагивать и различные регионы России.

Удары вглубь России – последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 13 июня украинские беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края страны-агрессора России.

Местный губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. В результате есть погибший, предварительно, пострадали три человека.

До этого Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территорий врага.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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