Массированный удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атаки

После серии ударов беспилотников по российским НПЗ в РФ отмечается остановка работы ключевых предприятий и введение масштабных ограничений на продажу топлива.

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Удар по Москве — в Reuters сообщили о серьезных последствиях атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале Reuters:

Силы обороны Украины утром 16 июня нанесли удар по Москве

Из-за атаки прекратил работу Московский нефтеперерабатывающий завод

Компания "Татнефть" ограничила продажу топлива на АЗС по всей РФ

Утром 16 июня Силы обороны Украины нанесли удар по Москве. В результате атаки на столицу страны-агрессора России прекратил работу Московский НПЗ, который обеспечивает топливом всю Московскую область. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По информации источников Reuters, в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу компании "Газпром нефть" на юго-востоке Москвы была повреждена основная установка первичной переработки, которая обеспечивает около 53% производственных мощностей предприятия.

видео дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт повреждения одного из объектов на территории предприятия, однако подробностей не привёл.

Смотрите видео ударов по Московскому НПЗ:

/ Скриншот

Кроме того, пятая по объемам добычи нефти и третья по масштабам нефтепереработки в России компания "Татнефть" объявила о введении ограничений на продажу топлива на своих автозаправочных станциях по всей стране. Это первый случай, когда крупный розничный оператор ввёл такие ограничения на общенациональном уровне.

Также, по данным двух источников Reuters в отрасли, после атаки беспилотников 12 июня нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Татарстане временно приостановил переработку нефти.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Почему важен удар по Московскому НПЗ — комментарий главы Центра противодействия дезинформации при СНБОУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что, несмотря на переброску Россией почти всех систем противовоздушной и противоракетной обороны для защиты Москвы, это не обеспечивает полную безопасность столицы. По его мнению, даже в таких условиях Владимир Путин не способен гарантировать защиту жителям Москвы.

"Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год, обеспечивая около 40% потребностей Москвы в бензине и 50% — в дизельном топливе. В Москве и так уже вводились ограничения на заправках — по 20 литров на машину — после постоянных атак на нефтебазы и другие НПЗ. Теперь ожидаем еще большего кризиса. Москвичи могут ежедневно благодарить за это Путина и вспоминать, как голосовали за него", — прогнозирует он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ — последние новости по теме

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди подчеркнул, что Украина активно наносит удары по ключевой нефтегазовой инфраструктуре России, включая почти все крупные НПЗ страны-агрессора. Эти действия направлены на сокращение финансирования войны и ослабление потенциала противника. Украинские беспилотники уже уничтожили объекты, ранее считавшиеся безопасным тылом РФ.

В ночь на 11 июня в Краснодарском крае РФ был зафиксирован пожар после атаки беспилотников на Афипский НПЗ, один из крупнейших на юге России. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил поражение объекта.

Как ранее сообщал Главред, в результате ударов по военным и промышленным объектам РФ были поражены также нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане и Самарской области. Эти удары существенно ограничивают возможности оккупанта в обеспечении военной логистики и обороны.

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Об источнике: Reuters Reuters — британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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