Украина уничтожила большинство Ту-22М3: сколько самолетов осталось у РФ

Большинство из примерно 41 имеющегося у РФ самолета небоеспособны или используются в качестве источника запчастей.

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Россия потеряла 70% боеспособных Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Кратко:

РФ, вероятно, потеряла более 70% боеспособных Ту-22М3

В строю осталось около 9–10 боеспособных самолетов

Повреждено или уничтожено не менее 24 самолетов

С начала полномасштабного вторжения Россия, вероятно, потеряла более 70% боеспособных дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Боеспособных самолетов в РФ осталось около десятка. Об этом сообщает Defense Express.

В издании напомнили, что потери этого типа самолетов фиксировались на протяжении нескольких лет. В декабре 2022 года на авиабазе "Дягилево" были повреждены три Ту-22М3. В августе 2023 года на авиабазе "Сольцы" уничтожен один самолет и еще два повреждены. В апреле 2024 года украинские силы сбили Ту-22М3 над Ставропольским краем РФ с помощью ЗРК С-200.

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В июле 2024 года на авиабазе "Оленья" были повреждены два самолета. Также в 2024 и 2025 годах по одному Ту-22М3 потерпели катастрофу в Иркутской области РФ. В июне 2025 года, по данным СМИ, в ходе операции СБУ "Паутина" было уничтожено 12 бомбардировщиков этого типа на аэродромах "Оленья", "Белая" и "Дягилево". Кроме того, недавно в Иркутской области разбился еще один Ту-22М3.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

В целом, по оценкам аналитиков, с 2022 года было уничтожено или повреждено не менее 24 самолетов Ту-22М3. При этом отмечается, что производство этих бомбардировщиков в РФ прекращено еще с 1993 года, а полноценной замены им до сих пор нет даже в планах.

"Запас запчастей для них крайне ограничен, поэтому даже незначительные повреждения могут привести к списанию всего Ту-22М3", — подчеркнули в Defense Express.

Аналитики предполагают, что в целом на вооружении РФ может оставаться около 41 Ту-22М3. В то же время значительная часть из них находится в нерабочем состоянии или используется как источник запчастей, хотя формально продолжает числиться в строю.

Если учитывать только полностью боеспособные самолеты, то их количество может составлять примерно 9-10 единиц. Таким образом, с 2022 года Россия могла потерять более 70% своего парка боеспособных Ту-22М3.

Российские Ту-22М3 — новости по теме

Напомним, что РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на аэродром "Оленья". Такие действия могут быть связаны с попыткой запутать разведку и подготовить новые масштабные ракетные удары.

Также ранее сообщалось, что шесть Ту-22М3 были переброшены с аэродрома "Оленья" на "Дягилево" накануне возможного нового ракетного удара по Украине. Переброска выбранных авиационных единиц свидетельствует о подготовке к атакам в ближайшие дни.

Как сообщал Главред, накануне в Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж, по заявлениям Минобороны РФ, катапультировался.

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Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

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