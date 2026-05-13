РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

Российские оккупанты же этой ночью могут нанести удар по Украине крылатыми ракетами.

Россия ночью атакует Украину ракетами

Россияне ночью могут атаковать Украину крылатыми ракетами. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

Отмечается, что уже есть признаки, указывающие на вероятность боевого вылета стратегической авиации этой ночью. С аэродрома "Украинка" вылетели два самолета Ту-160. Они уже вооружены крылатыми ракетами и могут прибыть на пусковые рубежи около 2:30-3:30.

Всего в воздухе находятся четыре Ту-160. К вылету также готовы пять Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Также в Новороссийске вооружены и готовы к запуску три носителя крылатых ракет с общим залпом до 18 ракет типа "Калибр".

Как ранее сообщал Главред, удар РФ по электроподстанции в Полтаве оставил без света тысячи людей, а в жилых домах после взрывной волны были повреждены окна и возникли перебои с водоснабжением. Без электричества остались более 6,5 тысячи абонентов. Власти предупреждали о риске новых массированных атак в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что дронная атака РФ на Киев и область вызвала пожары и разрушения после падения обломков БПЛА на жилой дом в Оболонском районе столицы. В Киевской области повреждения получили детский сад, многоэтажка и частные дома, однако обошлось без жертв.

Кроме того, враг начал применять новую тактику использования дронов Shahed. Беспилотники движутся вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

