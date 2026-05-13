РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

Россияне ночью могут атаковать Украину крылатыми ракетами. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.
Отмечается, что уже есть признаки, указывающие на вероятность боевого вылета стратегической авиации этой ночью. С аэродрома "Украинка" вылетели два самолета Ту-160. Они уже вооружены крылатыми ракетами и могут прибыть на пусковые рубежи около 2:30-3:30.
Всего в воздухе находятся четыре Ту-160. К вылету также готовы пять Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
Также в Новороссийске вооружены и готовы к запуску три носителя крылатых ракет с общим залпом до 18 ракет типа "Калибр".
Как ранее сообщал Главред, удар РФ по электроподстанции в Полтаве оставил без света тысячи людей, а в жилых домах после взрывной волны были повреждены окна и возникли перебои с водоснабжением. Без электричества остались более 6,5 тысячи абонентов. Власти предупреждали о риске новых массированных атак в ближайшие дни.
Также ранее сообщалось, что дронная атака РФ на Киев и область вызвала пожары и разрушения после падения обломков БПЛА на жилой дом в Оболонском районе столицы. В Киевской области повреждения получили детский сад, многоэтажка и частные дома, однако обошлось без жертв.
Кроме того, враг начал применять новую тактику использования дронов Shahed. Беспилотники движутся вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.
