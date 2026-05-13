Владельцы допускают роковую ошибку: почему кот бьет задними лапами, когда кусает

Кошка хватает руку, кусает и начинает лихорадочно бить задними лапами — для многих хозяев это выглядит как игра. Но сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube предупреждает, что именно в этом и кроется роковая ошибка, которая формирует нежелательную привычку навсегда.
Что на самом деле происходит, когда кот бьет задними лапами
По ее словам, это поведение называется "кроличьи удары". И оно абсолютно естественно. Проблема не в самих ударах, а в том, на ком кот их отрабатывает.
""Кроличьи" удары, которые наносит ваша кошка, являются вполне нормальным хищническим поведением. Мы просто не хотим, чтобы они использовали части нашего тела. Кошки генетически запрограммированы хватать, кусать, а затем бить лапками, как будто разрывая свою добычу", — объясняет Шанни.
Это не агрессия и не каприз. Это последовательность движений хищника во время охоты — захват, укус, разрыв. Именно так кот вел бы себя с настоящей добычей.
Почему нельзя позволять коту кусать руки
Она подчеркивает, что когда хозяин позволяет коту "играть" с рукой таким образом, он неосознанно преподает животному важный урок: кожа человека — это то, что можно кусать и пытаться разорвать. И последствия не заставят себя ждать.
"Мы действительно не хотим учить наших кошек, что мы — их добыча, потому что тем самым вы даете им понять, что ваша кожа — это то, что можно кусать и пытаться разорвать. В какой-то момент это перестанет быть для вас весело, потому что ваша кошка начнет кусать вас без причины", — предупреждает Шанни.
Кошка не различает "игру" и "охоту" — она просто запоминает поведенческую схему. Если эта схема отрабатывается на руке хозяина, именно рука становится ассоциируемым объектом для атаки.
Как почувствовать, что кот нападает на руку
По словам Шанни, решение заключается в том, чтобы дать коту возможность полностью реализовать хищнический инстинкт — но на подходящей игрушке, а не на частях тела хозяина.
Игрушки-кикеры — продолговатые мягкие предметы, которые кот может хватать, кусать и колотить задними лапами — идеально воспроизводят ситуацию "добычи" и дают выход накопленной энергии. Они позволяют животному полностью перейти в режим хищника без какого-либо риска для человека.
"Дайте вашей кошке возможность полностью перейти в режим хищника, не затрагивая никаких частей вашего тела", — подчеркивает Шанни.
Об источнике: Wild at Heart Cats
Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.
Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.
Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.
