Владельцы допускают роковую ошибку: почему кот бьет задними лапами, когда кусает

Специалисты объясняют, что "кроличьи удары" у кошек являются нормальным поведением, которое становится проблемой, когда животное переносит его на руки хозяина.

https://glavred.info/dim/vladelcy-dopuskayut-rokovuyu-oshibku-pochemu-kot-bet-zadnimi-lapami-kogda-kusaet-10764449.html Ссылка скопирована

Почему кот бьет задними лапами — как отучить кота кусать руку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кот бьет задними лапами

Почему кот кусает без причины

Как отучить кота кусать руки

Кошка хватает руку, кусает и начинает лихорадочно бить задними лапами — для многих хозяев это выглядит как игра. Но сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube предупреждает, что именно в этом и кроется роковая ошибка, которая формирует нежелательную привычку навсегда.

Главред выяснил, почему кот кусает и бьет задними лапами.

видео дня

Что на самом деле происходит, когда кот бьет задними лапами

По ее словам, это поведение называется "кроличьи удары". И оно абсолютно естественно. Проблема не в самих ударах, а в том, на ком кот их отрабатывает.

""Кроличьи" удары, которые наносит ваша кошка, являются вполне нормальным хищническим поведением. Мы просто не хотим, чтобы они использовали части нашего тела. Кошки генетически запрограммированы хватать, кусать, а затем бить лапками, как будто разрывая свою добычу", — объясняет Шанни.

Смотрите видео о том, почему кот нападает на руки хозяина:

Это не агрессия и не каприз. Это последовательность движений хищника во время охоты — захват, укус, разрыв. Именно так кот вел бы себя с настоящей добычей.

Почему нельзя позволять коту кусать руки

Она подчеркивает, что когда хозяин позволяет коту "играть" с рукой таким образом, он неосознанно преподает животному важный урок: кожа человека — это то, что можно кусать и пытаться разорвать. И последствия не заставят себя ждать.

"Мы действительно не хотим учить наших кошек, что мы — их добыча, потому что тем самым вы даете им понять, что ваша кожа — это то, что можно кусать и пытаться разорвать. В какой-то момент это перестанет быть для вас весело, потому что ваша кошка начнет кусать вас без причины", — предупреждает Шанни.

Кошка не различает "игру" и "охоту" — она просто запоминает поведенческую схему. Если эта схема отрабатывается на руке хозяина, именно рука становится ассоциируемым объектом для атаки.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Как почувствовать, что кот нападает на руку

По словам Шанни, решение заключается в том, чтобы дать коту возможность полностью реализовать хищнический инстинкт — но на подходящей игрушке, а не на частях тела хозяина.

Игрушки-кикеры — продолговатые мягкие предметы, которые кот может хватать, кусать и колотить задними лапами — идеально воспроизводят ситуацию "добычи" и дают выход накопленной энергии. Они позволяют животному полностью перейти в режим хищника без какого-либо риска для человека.

"Дайте вашей кошке возможность полностью перейти в режим хищника, не затрагивая никаких частей вашего тела", — подчеркивает Шанни.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред