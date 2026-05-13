В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

Главное из новости:
- РФ наносит массированный комбинированный удар по Украине
- Дроны пытаются перегрузить украинскую ПВО
- После БПЛА враг запустит крылатые и баллистические ракеты
Россия проводит масштабную комбинированную атаку по Украине, которую ГУР оценивает как потенциально длительную и многоволновую. Первый удар — рои ударных дронов, направленные на истощение ПВО и пробивание путей для последующих волн.
Далее, по данным разведчиков, ожидается массированный запуск крылатых и баллистических ракет с воздуха и моря. Под прицелом — энергетика, оборонные предприятия, правительственные здания и другие критические объекты в крупных городах.
В ГУР отмечают, что Россия сознательно отказалась от предложений о перемирии и пытается оказать давление на устойчивость Украины, используя тактику затяжных комбинированных ударов.
"В первой волне атаки агрессор применяет значительное количество ударных беспилотников для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов", — указывают в ведомстве.
Украинцев призывают немедленно реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях, ведь атака может разворачиваться волнами в течение длительного времени.
Какие новые цели массированных ударов по Украине преследует РФ — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине.
Он отметил, что оккупанты все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции. Россияне, скорее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить запасы топлива.
Атака дронов — последние новости
Как сообщал Главред, советник министра обороны Украины, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что РФ массированно атакует Украину ударными беспилотниками. Они движутся вдоль границы Беларуси на расстоянии 5-10 км один за другим и сразу в большом количестве.
Также известно, что российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, в ночь на 13 мая россияне атаковали ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. В результате нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
