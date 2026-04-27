Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

Руслана Заклинская
27 апреля 2026, 11:37
Россия планирует запускать эти ракеты не только с самолетов, но и с ударных БПЛА С-70 "Охотник".
ГУР раскрыло секреты С-71К "Ковер" / Коллаж: Главред, фото: ГУР, российские СМИ

Главное:

  • Россия начала применять крылатую ракету С-71К "Ковер"
  • Боевая часть — 250-кг авиабомба ОФАБ-250-270
  • Первое применение зафиксировано в конце 2025 года

Российские войска начали использовать новую крылатую ракету С-71К "Ковер". Боевая часть ракеты создана на основе 250-килограммовой авиационной бомбы. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

По данным ГУР, первое применение этой ракеты зафиксировали в конце прошлого года. В рамках проекта "War&Sanctions" обнародованы ее 3D-модель, данные о конструкции и электронной компонентной базе.

Ракета С-71К
Ракета С-71К "Ковер" / Инфографика: Главред

В качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250-270 весом 250 кг, интегрированная в носовую часть ракеты. Корпус изготовлен из многослойного стеклотекстолита с усилением, а внутренние элементы — из алюминиевых сплавов.

Ракета оснащена инерциальной навигационной системой и полетным контроллером. При этом значительная часть электроники имеет иностранное происхождение — из США, Китая, Японии, Германии, Тайваня и Ирландии. Также сообщается, что "Ковер" оснащен турбореактивным двигателем R500.

"Благодаря основному и двум боковым топливным бакам вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 км. В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БПЛА С-70 "Охотник", — рассказали в ГУР.

Как сообщал Главред, Россия наращивает сеть объектов для запуска ударных беспилотников вблизи украинской границы и модернизирует их под новые скоростные реактивные дроны. По данным аналитиков, новые модификации — Герань-3, Герань-4 и Герань-5 — получают реактивные двигатели, что повышает скорость и затрудняет их перехват.

Также эксперт по системам связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщил о модернизации российских беспилотников и их интеграции в единую сеть управления на базе Mesh-технологий. По его словам, на новых дронах РФ, в частности "Молнии", устанавливают Mesh-модемы.

Кроме того, Россия начала применять новые ударные БПЛА типа "Герань-5". Специалист по РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что это попытка РФ создать более быстрый и дальнобойный дрон для обхода украинских систем ПВО.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

война в Украине ракета ГУР война России и Украины
